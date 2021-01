Para las ciudades, tener una red de carga para vehículos eléctricos es una necesidad

Jaclin Campos

Santo Domingo, RD

Los vehículos eléctricos han vuelto y todo apunta a que esta vez llegaron para quedarse. Se estima que para el 2050 la mitad de los vehículos en el mundo será eléctrico, dice Gabriel Aldebot, ingeniero eléctrico con 50 años de experiencia profesional.

Los vehículos eléctricos, cuenta, fueron sustituidos en sus inicios porque llegó el petróleo a un precio muy barato y porque no había líneas eléctricas suficientes que garantizaran que, con la poca autonomía que tenían en esa época, se pudieran hacer viajes de cierta distancia.

Aunque los dominicanos están abiertos a su uso, el gerente de la firma Aldebot & Asociados considera que todavía hay desconocimiento respecto a las ventajas de esta tecnología, que implica cambios que van desde la adaptación de las líneas eléctricas hasta la gradual desaparición de los talleres de reparación que conocemos hoy.

Al desconocimiento se suma el temor de no contar con suficientes estaciones de carga para emprender un viaje.

Contar con una red de estaciones de carga es para las ciudades de hoy más que una simple ventaja. “Es una necesidad”, afirma este experto.

Aldebot, autor del “Manual de implementación para el reabastecimiento de carga en vehículos eléctricos”, presentado en diciembre con el auspicio de la universidad O&M y la Asociación Nacional de Empresarios Eléctricos (Asonelec), conversa sobre los requerimientos de las estaciones de carga, el nivel de autonomía de los vehículos eléctricos y lo que necesita el país para asegurar la movilidad eléctrica.

¿Cuál fue su intención al elaborar el “Manual de implementación para el reabastecimiento de carga en vehículos eléctricos”?

Se debió a varios aspectos. Varios jóvenes ingenieros eléctricos me preguntaron cómo podían realizar trabajos de instalación de cargadores de baterías para vehículos eléctricos, específicamente automóviles eléctricos.

En el país no hay una normativa para la instalación de cargadores para vehículos eléctricos.

Al igual que en muchos otros aspectos, lo que es lamentable, en el país los avances tecnológicos no son previstos por las autoridades y ocurre con bastante frecuencia que cuando estos avances llegan no estamos preparados para adaptarnos rápidamente a ellos.

¿Cuáles son las condiciones básicas que se necesitan para la instalación de este tipo de estaciones?

Depende del tipo de estación que se desee instalar, no es lo mismo la instalación de una estación para cargar un vehículo en la residencia a la que debe hacerse para cargar muchos vehículos y, adicionalmente depende del tiempo en que se quiera cargar las baterías, pues tampoco es lo mismo cargar sus baterías en dos horas que en 14 horas. Por ejemplo, si lo que se quiere es cargar la batería de un vehículo en la noche luego de que se llega a la residencia, en este caso se puede cargar desde cualquier toma de corriente; sin embargo, si lo que se quiere es recargar las baterías en un lugar donde se va a estar solo media hora, los requerimientos son distintos.

¿Cuántas estaciones de carga existen hasta ahora en el país? ¿Conoce de planes para la expansión de esta red?

La cantidad de estaciones de carga en el país aumenta continuamente, en la web hay un lugar en el que se puede encontrar la cantidad y la localización de estaciones de carga en el país, www.plugshare.com. Al momento de responderle esta pregunta accedimos y la cantidad de estaciones de carga era de 196. También la empresa CEPM está construyendo estaciones de carga y tiene un sitio web donde se puede saber también la cantidad y la localización de las estaciones de carga que esta empresa está construyendo. Por otro lado, aparte de lo mencionado de la empresa CEPM, no conocemos de otros planes para la expansión de redes de estaciones de carga.

¿Cómo beneficia a una empresa la instalación de una estación de carga para vehículos eléctricos o a una ciudad poseer una red de estaciones de este tipo?

Dependiendo del tipo de empresa esto puede ser un atractivo, por ejemplo, si se tiene un vehículo eléctrico y se va a un restaurante donde le proporcionan un lugar donde cargar la batería de su vehículo sin cobrarle nada, es lógico que se preferiría este restaurante a uno que no tenga esta facilidad. Lo mismo ocurre en cualquier otro tipo de empresa, pero también puede ser un incentivo para los trabajadores de una empresa si ellos pueden cargar las baterías de sus vehículos en el lugar de trabajo ya sea gratis o por un precio módico. Este es un tema amplio pero se presentan muchas oportunidades para que las empresas usen esto como una promoción o un atractivo.

Por otro lado, en el caso de las ciudades debemos tener en cuenta que los vehículos eléctricos llegaron, de nuevo pues hubo vehículos eléctricos antes que vehículos de combustión, y llegaron para quedarse, pues son la sustitución a un modelo de transporte altamente ineficiente comparado con el transporte eléctrico, aparte de las ventajas de no emitir gases tóxicos y dañinos al ambiente. Entonces, tomando en cuenta esto, no es que sea una ventaja para una ciudad el tener estaciones de carga para vehículos, sino que es una necesidad. Un informe de Bloombergnef sobre la evolución del mercado de vehículos enchufables dice que se logrará la paridad en ventas de vehículos eléctricos y vehículos de combustión en el 2037 y que los eléctricos superarán a los demás en el 2040, eso es solo en 20 años, por tanto, no es solo un beneficio para las ciudades, sino una necesidad.

¿Cuál es el nivel de autonomía actual de los vehículos eléctricos y cuáles son las expectativas a futuro?

Depende de los fabricantes, pero el rango de autonomía va desde los 50 kilómetros hasta los 650 kilómetros; ahora bien, el promedio de rango ronda los 400 kilómetros. Las expectativas son muy buenas y dependerán mucho de las investigaciones, pero le puedo decir que en la actualidad se están haciendo estudios para una batería que permitirá a los vehículos eléctricos tener un rango de hasta 1,000 kilómetros.

¿Hay resistencia al uso de modelos eléctricos en República Dominicana?

No creo que haya resistencia al uso de vehículos eléctricos, lo que hay realmente es mucho desconocimiento de las ventajas del vehículo y, desde luego, el temor de no tener las suficientes estaciones para emprender un viaje y no encontrar una estación de carga rápida en la que se pueda repostar la energía de la batería.

¿Existen condiciones favorables en RD para la penetración y uso de este tipo de modelos?

Ya hay compañías que están trayendo al país vehículos eléctricos, las condiciones están dadas, pues son vehículos que no dañan el ambiente y que requieren un mínimo de mantenimiento; sin embargo, es necesario que las autoridades correspondientes, y con ello me refiero al Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad, las Edes (EdeNorte, EdeEste y EdeSur), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaboren y propongan una reglamentación adecuada para que se puedan instalar estaciones de carga en cualquier parte del país. Esta regulación tiene que ver no solo con las estaciones de carga, sino también con la forma en que se distribuye y maneja la electricidad en el país.