Así mantiene ‘cerca al público’ el Centro León

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiario.com

Santo Domingo

No es solo un museo. Hay algo, una sensación de familiaridad en el Centro León que inspira a pasar y dejarse envolver en su ambiente cultural y su entorno verde, fresco y apacible. Es la misma sensación no importa cuántas veces se repita la visita.



Esa fidelidad por parte del público, el entusiasmo permanente del centro por difundir la cultura dominicana y la interacción que se da entre visitantes, obras y artistas en cada propuesta no han mermado con la pandemia causada por el nuevo coronavirus.



Una programación virtual especial a través de sus redes sociales, Youtube y página web mantienen al museo ubicado en Santiago cerca del público.



Sobre esta nueva realidad, y de cómo deben abordarse las propuestas culturales en el futuro inmediato, comparte impresiones con los lectores de LISTÍN DIARIO María Luisa Asilis, gerente ejecutiva de Sostenibilidad del Centro León.



¿Cómo les afectó la falta de público durante el período que el Centro permaneció cerrado debido a la pandemia?

La presencia física de los públicos es importante para el Centro León. Si bien nos ha afectado, nunca hemos dejado de tener el público cerca. Desde finales de marzo hemos desarrollado la programación especial virtual Centro León en casa: conversatorios, conferencias, tertulias musicales, cursos, talleres y cápsulas de cine, disponibles en las redes sociales. Estas actividades, en su mayoría, se han transmitido en vivo por todas nuestras redes, lo que ha supuesto una nueva manera de llegar a los públicos y al mismo tiempo, de llegar a nuevos públicos que pueden conectar desde cualquier parte del mundo en su red social de preferencia. Esas actividades además, al estar en línea, han seguido teniendo visualizaciones, que en la mayoría de los casos se han duplicado, lo cual entendemos que es muy positivo.



En este tiempo también continuamos con los trabajos del 28 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, que se adecuaron a las circunstancias de pandemia para no detener este programa en favor del arte dominicano.



De igual modo, en el 2020 pudimos colocar en línea, a disposición de los públicos, nuestras exposiciones permanentes en formato virtual 360 grados. Signos de Identidad, Génesis y Trayectoria y Huella y Memoria pueden visitarse en la web centroleon.org.do.

Esto fue posible porque ya estábamos trabajando en este proyecto cuando la pandemia llegó a República Dominicana. La exposición Ser Oscar de la Renta también se mantuvo disponible en formato 360 y pudo extenderse al margen del cierre presencial.



El Centro se ha destacado siempre por la interacción cultural y permanente entre público, artistas y expertos en temas culturales, ¿qué medidas están tomando para volver a la normalidad?



La institución abrió las unidades de tienda y cafetería en septiembre y continúa preparando sus instalaciones para recibir visitantes con todas las medidas sanitarias.

La reapertura de las salas de exposición y actividades presenciales será en otra etapa, de acuerdo con las disposiciones gubernamentales vigentes. Ya se han colocado las señalizaciones para el ingreso ordenado a la edificación, estructuras para distanciar el público del personal de recepción, toma de temperatura al ingreso, alfombra con desinfectante para el calzado, entre otras medidas. Al igual que en cualquier establecimiento público, es obligatorio el uso de mascarillas para ingresar al centro cultural.

Actualmente, los distintos salones del Centro León están disponibles para la realización de actividades privadas empresariales e institucionales. Contamos con un protocolo que establece las medidas sanitarias y de distanciamiento necesarias para garantizar la máxima seguridad en estos momentos tan delicados. Los interesados pueden contactarnos para mayores detalles.

De igual modo, nuestros jardines están abiertos para las acostumbradas sesiones fotográficas con los mismos requerimientos de uso de mascarilla y distanciamiento, en el horario de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Y hemos recibido el permiso del Ministerio de Salud Pública para recibir público en nuestras instalaciones, gracias al cumplimiento de todas las medidas sanitarias y protocolos de seguridad.

¿Cuándo abrirán nuevas exposiciones?

Estamos trabajando en la exposición del 28 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, con la intención de abrirla en enero. Sin embargo, todo está sujeto a las medidas sanitarias gubernamentales que rijan para ese momento.



¿Consideran que el Covid-19 obligará a repensar la forma en que el Centro lleva el arte al público? Es decir, ¿ya están considerando la creación de nuevas estrategias para mantener su interés?

Ya lo hizo. La programación virtual Centro León en casa y la exposición Arte para Expresarte son ejemplos de cómo deben abordarse las propuestas culturales en el futuro inmediato. La virtualidad es un hecho cotidiano que no se irá con la pandemia, así que, aunque volvamos a la presencialidad, podremos tener lo mejor de ambas modalidades para nuestras actividades. Y en cuanto a las exposiciones, aunque deben concebirse para atraer al público a nuestras instalaciones, también deben llegar a él: en sus comunidades, en sus dispositivos móviles, en la calle misma.



DE LA COLECCIÓN



LD. ¿Cómo es la colección de arte del Centro León? ¿Qué guardan en sus depósitos?

MLA. La Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales está compuesta por obras de arte moderno y arte contemporáneo. Incluye pintura, escultura, fotografía, instalación, video arte y registros de performance de autores dominicanos.

La Colección Eduardo Jimenes de Artes Visuales se ha venido formando desde 1964 con las obras premiadas del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, además de donaciones de artistas y de coleccionistas privados. Actualmente, posee piezas representativas de un amplio rango de períodos y estilos del arte dominicano. Debido a esta multiplicidad de los fondos, el depósito contiene piezas que no han sido exhibidas, por ello, la exposición permanente Génesis y Trayectoria se le ha dado recientemente un carácter rotatorio que permitirá ir dando a conocer otras obras, de acuerdo con las temáticas que la institución entienda necesarias para el conocimiento del arte dominicano.