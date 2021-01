Mujer necesita ayuda: Para tratamiento contra el cáncer

Santo Domingo, RD

Griselda Ceballos Ureña es una mujer de escasos recursos y unas ganas enormes por recuperar su salud. Tiene 64 años de edad, y acogiéndose al llamado de que el cáncer de mama detectado a tiempo, tiene cura, se sometió a los exámenes correspondientes. Desafortunadamente, su diagnóstico fue posiiivo, y comenzó a buscar ayuda médica para someterse al tratamiento correspondiente.

La señora, quien reside en Los Alcarrizos, notó que no sólo basta con un diagnóstico temprano, sino también con los recursos necesarios para poder vencer el cáncer. Ella es de las muchas mujeres que está en esa situación. Tiene pronóstico de superarlo, pero no cuenta ni con seguro médico ni con dinero para seguir luchando contra terrible enfermedad que cada año cobra la vida de miles de mujeres en todo el mundo.

Historia

Hace aproximadamente dos meses, Ceballos Ureña fue diagnosticada con cáncer de mama y, al no contar con un seguro médico, se le ha hecho muy difícil continuar con el tratamiento de quimioterapia.

Ceballos Ureña cuenta que comenzó a sentir una especie de masa en su seno derecho, pero al entrar la pandemia y encontrarse en su tierra natal Arroyo Blanco, Gaspar Hernández, se le imposibilitó poder desplazarse de inmediato hacia la capital, ya que la cuarentena entró en vigencia y le fue difícil desplazarse.

“Cuando pude regresar a mi casa, a mediados de julio, empecé con todo el procedimiento. Pero al no tener seguro médico y no contar con los recursos económicos suficientes se me está imposibilitando someterme al tratamiento de quimioterapia que me indicaron.

Por eso es que solicito a la primera dama y a quienes deseen colaborar conmigo, que me ayuden a continuarlo, que es lo único que quiero en este nuevo año”, dice con la esperanza de encontrar una mano amiga.

APORTE

Para colaborar con Griselda Ceballos Ureña lo puede hacer a través del número de cuenta 960-207625-8 del banco de Reservas. También puede comunicarse al celular (829) 355-7150 o teléfono residencial (809) 238-1320.