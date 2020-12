Niñas, no adultas: Vestirlas con ropa inadecuada puede causarles problemas

Maritza Morillo Suero

Santo Domingo, R. D.

“ Mami, no aguanto el caliente, eso me quema, no quiero secarme el cabello, bájame de aquí”.

Esa fue la reacción de una niña de algunos siete años que le suplicaba a su madre que no la sacaran el pelo con blower. Por esa tortura pasa todas las semanas, pues es costumbre que la lleven al salón. Su llanto, además de impactante, llevó a quien escribe a reflexionar respecto a esta acción. ¿Por qué hay que someter a una niña a ese martirio si ella misma lo rechaza? La respuesta al parecer la tiene cada madre.

Pero a este tipo de tortura no es la única a la que se somete a algunas pequeñas. También se les quiere imponer una vestimenta ajustada a la moda, un tema que cada día va más en aumento.

Son muchas las niñas que visten como adultas por imposición de sus progenitores, que son los que compran y eligen sus prendas de vestir.

Padres y expertos en el tema que no comparten esa forma de vestimenta prematura entienden que las niñas se deben vestir acorde a su edad. Les inquieta ver cómo la moda infantil imita la de los mayores sin ningún tipo de control, algo muy delicado por las consecuencias que puede traer en el futuro.

Dejalas crecer

La pediatra Carolina Valdez muestra preocupación al observar las innovaciones que ha experimentado en los últimos años la moda de las pequeñas, lo que se traduce en madres que someten a sus niñas a un estilo similar a la vestimenta de adolescentes o adultas.

Considera que las progenitoras que visten a sus hijas con prendas diminutas, camisetas sexys, pantalones muy pegados a su cuerpecito le están violentando su proceso de crecimiento, sin pensar en las consecuencias. “Esto implica que el juicio autocrítico de cada una esté mediado por la belleza física dejando a un lado la niñez para pasar de una manera precoz a la preadolescencia”, dice la profesional.

Para Valdez, aunque a muchos padres les resulte inofensivo o atractivo vestir a sus niñas con ropa que no estén acorde con su edad, deben ser más cuidadosos con sus atuendos, ya que quizás sin darse cuenta, además de erotizar su infancia les causan alteraciones físicas y psíquicas, bastante graves en su desarrollo.

“Poner un atuendo no adecuado a su edad podría convertir a las niñas en un objeto de atracción para el varón”, considera la pediatra.

Para la psicóloga Clínica Betzabel Castillo Subero todo tiene su etapa y como tal cada padre debe velar para que su niña disfrute de una vida infantil cargada de alegría sin adelantar el proceso de crecimiento.

Como profesional de la conducta no juzga a los padres por la crianza que dan a sus hijos, pero sí les ofrece estrategias para que la familia entienda que su gran responsabilidad es cuidar a sus hijas de aquellas personas que no poseen una percepción clara de lo que es ser una niña.

“Es importante que las niñas siempre se vean como tal. Es la etapa más hermosa de sus vidas donde predomina la diversión y la fantasía. A la hora de elegir la ropa es aconsejable que las madres se aferren a esa ternura que caracteriza su personalidad permitiendo que luzcan hermosas y cómodas sin marchitar su infancia”, dijo.

Experta en moda infantil

La diseñadora infantil Angie Polanco valora de mucha importancia que los pequeños disfruten cada etapa y la forma de vestir es muy determinante en su formación, ya que es un reflejo de la personalidad de cada uno.

“Desde una edad temprana los niños van manifestando sus gustos por las cosas, por lo que no es recomendable saltarle etapas. A mí personalmente me gusta vestir a las bebas de forma cómoda y bonita, pero sin perder esa delicadeza e inocencia innata típica de la niñez”.

Como creadora de prendas de vestir para niñas considera que lo clásico no pasa de moda sobre todo en la ropa infantil, por lo que entiende que se puede jugar con los patrones y modernizar cortes, pero en coherencia con la edad. Cada quien puede vestir a sus hijas como desee, pero sin lacerar su integridad e inocencia, recalcó.

DE INTERÉS

Recomendaciones

1. Ser más cautelosos en la protección de las menores para evitar que personas inescrupulosas se fijen en ellas, ya que este tipo de personas siempre tendrá una percepción distorsionada de lo que es una niña.

2. Enseñarles desde pequeñas el saber vestir y la psicología de cómo hacerlo y a que tomen conciencia de que su imagen es el reflejo de su personalidad.

3. Enseñarle a utilizar vestimenta acorde a la edad, ya que influye en el desarrollo de las habilidades motoras durante el crecimiento y en el proceso de asimilación de su personalidad.