Exposición de arte: Reyes lleva su ‘Serendipia’ a Miami

Redacción L2

Santo Domingo, RD

El artista dominicano Juan Carlos Reyes suma un logro más a su fructífera carrera de artes plásticas. Acaba de exponer dos de sus obras en una exclusiva feria de arte celebrada en Porshe Design Tower, Miami, Florida.

La buena nueva la dio a conocer su representante internacional, la galerista Arlny Mateo, quien informó que Reyes expuso dos piezas que cautivaron a todos los que fueron parte de la actividad. “Sus obras expuestas pertenecen a la serie ‘Serendipia’ y nos llena de orgullo decir que fueron protagonistas en la exclusiva feria de arte”, comenta.

Explica que Art Basel, la feria de arte más grande del mundo, por motivos del Covid-19 fue cancelada este año, pero que eso no impidió que se creara una del 12 al 20 de diciembre exclusiva con invitados ‘blue chip’ ‘next level’, organizada por Carousel Art Group and Art Move Out. “Lo bonito de esta muestra es que un 5% de las ventas está destinado a la bella causa de la Fundación One Child at a Time”, sostiene Mateo.

Tras considerar que ha sido una exclusiva experiencia de arte en el cielo, la galerista dominicana, radicada en Estados Unidos, resalta que el arte de Juan Carlos Reyes arrancó todas las miradas de los presentes.

Su visión y alcance

Las obras expuestas pertenecen a su colección ‘Serendipia’, con la cual el artista ha buscado lograr algo diferente que le permitiera seguir explorando en el mundo del arte. Cada obra tiene el encanto de un hallazgo nuevo y a la vez casual, ha dicho en varias ocasionel pintortor.

Reyes ha participado en seis exposiciones individuales y 12 colectivas con los artistas Iván Tovar, Elsa Núñez, Guillo Pérez, Ramón Oviedo, entre otros. En el año 2014 participó en la exposición ‘Arte Dominicano’, en el Instituto Cervantes de Londres. En 2011 presentó la exposición ‘Análisis de la naturaleza humana’, en la embajada de Francia. Ese mismo año participó en el Concurso de la Bienal de Santo Domingo.

Su segunda exposición ‘Psicología de la naturaleza’, también fue en 2011, en la galería de Altos de Chavón. Ese mismo año obtuvo un galardón en el Concurso Nacional de Pinturas por los Valores, en Santo Domingo; y en 2005 y 2003 el Premio del Concurso de Afiches del Carnaval, Don Tomás Morel, en Santiago, R.D.