Odisea en una tormenta

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Una tormenta de nieve mantiene semiparalizada a Nueva York. Desde nuestro paraíso tropical, esta noticia no impresiona demasiado, nuestro país no sufre por el inclemente frío ni cae nieve. Nuestras preocupaciones se centran en los huracanes y los temblores de tierra. Una que otra tormenta tropical nos azota de vez en cuando y anega campos y ciudades. Pero definitivamente vivimos en un paraíso incomparable al que debemos cuidar y conservar.

La tormenta de Nueva York me hizo recordar un episodio que sufrí hace muchos años, cuando viajé a la ciudad de los rascacielos con mi primogénita recién nacida. Una feroz tormenta provocó que nuestro avión tuviera que aterrizar en Jamaica, en donde permanecimos por tres días. Con una bebita de escasos tres meses, la estadía sin las maletas y solo con lo que llevaba en una pañalera fue más que incómoda. Reanudamos el viaje solo para aterrizar en la ciudad de Baltimore, debíamos espera turno para poder aterrizar en Nueva York. Después de una espera de ocho horas en aquel aeropuerto, con molestia e incomodidad, finalmente tomamos rumbo a Nueva York. Aterrizamos en un terminal distinto al acostumbrado, naturalmente, tuve que esperar un buen rato en lo que mi esposo acudía. Perdí el abrigo en la confusión, afortunadamente no perdí a mi bebé, que dormía plácidamente. No volví a viajar en invierno y creo que ¡no lo haré mientras viva!