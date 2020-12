40 años de terracota, madera y metal: la gran hazaña del escultor dominicano Freddie Cabral

Yaniris López

yaniris.lópez©listindiario.com

Santo Domingo

Es el turno de la terracota. Como lo fue en 2015 para la madera y en 2017 para el metal. El escultor dominicano Freddie Cabral completa este 2020 una hazaña artística: 40 años trabajando de manera ininterrumpida y con igual maestría estos tres materiales esenciales de la escultura.

Por eso la muestra con la que el próximo jueves 17 de diciembre celebra cuatro décadas dando formas al barro cocido se llama 40-40-40.

La exposición representa un hito para las artes plásticas no solo de República Dominicana, sino del mundo. En todos sus años como estudioso de la escultura, Cabral asegura que no ha conocido a un artista que celebre por tercera ocasión cuarenta años de esculturas con tres materiales diferentes.



La comunicadora Elena Acevedo lo compara un poco con el béisbol. Si, en este deporte, formar parte del exclusivo Club de los 40-40 (jugador que despacha 40 jonrones y se roba 40 bases en la misma temporada) es toda una odisea, lo que ha hecho Cabral es una hazaña universal.



La crítica le ha favorecido destacando su nivel de maestría con cada elemento. Es un artista que “reúne las cualidades de arquitecto, artista, artesano y técnico polivalente”, escribió sobre su obra la crítica de arte Marianne de Tolentino. “Es un genio creador”, apunta a su vez la crítica japonesa Hiromi Shiba.



En esta ocasión, Cabral exhibe 120 obras de la serie Génesis, una fiesta visual de curvas y tonos ocre que parecen “hipnotizar” al espectador y hacerlo partícipe de la creación de la obra: cuando los ojos se posan sobre una pieza de Cabral, parecen recorrer el mismo trayecto artesanal de las manos que le dieron forma.



Es la primera muestra individual que se presenta en el Museo Casa de la Escultura, el centro de arte fundado por él en Villa Consuelo abierto al público en 2019.



120 AÑOS: TRES EMOCIONES

“Cuarenta años es una vida”, dice Cabral. Y mientras conversa con Listín Diario llegan a su mente las palabras de su padre cuando se enteró de que quería ser artista.

“En principio, estaba de moda el artista Virgilio García, un pintor que se disfrazaba de payaso, torero y vaquero; pintaba sobre todo en El Conde y esa su manera de atraer visualmente a que vieran lo que hacía. Cuando yo le dije a mi padre que quería ser artista, él me dijo: ¿Y de qué vas a vivir?”.



Fue por eso que estudió Arquitectura, comenta Cabral, para respaldar una vocación que se manifestó a muy temprana edad, cuando elaboraba figuritas de barro junto a su hermano Leíno y las ponían en medio de la calle para que los autos las aplastaran.



Hoy, Cabral expresa que no escatima nada por el arte. Su lado espiritual está afianzado a esta pasión y solo ve dos maneras de vivir: vivir del arte y vivir para el arte.



“Yo creo que soy más de la segunda parte”, indica el presidente y fundador de la Unión de Escultores Dominicanos (Uedom).



Su casa es una especie de museo y esa interacción con el arte, lo que hace con él y lo que recibe de él, “me genera vida, me genera alegría, me genera placer y me genera libertad”.



Y lejos de pensar que ya ha trabajado lo suficiente la escultura y cada material, Cabral destaca que las emociones que le genera la dureza del metal, la suavidad del barro y la complejidad innata de cada pedazo madera le siguen provocando y motivando a trabajarlos cada día.



“Son, por tanto, tres emociones las que me hacen trabajar. El barro es frío, después se calienta y se vuelve tibio con la presión y la fuerza que uno le hace, mientras que el metal es frío, siempre rígido; hay que suavizarlo para hacerlo maleable”.



Y luego está la madera…



“Tienes que respetar su forma previa, asimilar lo que ella quiere. No puedes agarrar la madera y ‘bum’. A esa hay que escucharla, hay que ser paciente y hacer lo que ella entienda que se debe sacar”.



Freddie Cabral ya no será solo el “El rey del metal”, como fue bautizado a finales de los 70. Tres elementos se han rendido, por más de 40 años, a su pasión por el arte y la escultura.

DE INTERÉS

¿Cuándo? La muestra de las obras en terracota se hará virtual debido a la pandemia del nuevo coronavirus el jueves 17 a las 4:00 de la tarde vía la plataforma Zoom. Entre metal, madera y terracota, miles de piezas se podrán apreciar en el Museo Casa la Escultura.



Tallado. Para elaborar las piezas, Cabral usó barro dominicano, barro rosado español, barro blanco, barro rojo de Estados Unidos y barro negro francés.



Trayectoria. Pintor, escultor, arquitecto, investigador y dibujante, Cabral (Santo Domingo, 1948) ha realizado 28 exposiciones individuales en República Dominicana y en el extranjero.