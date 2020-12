Clarice Lispector: Una biblioteca de secretos

Naiara Galerraga Gortázar

Tomado de El País

Río De Janeiro, Brasil

Las manos enguantadas

de la bibliotecaria

extraen con delicadeza

la página de

la carpeta que ha sacado

de una caja. Son en realidad

varios trocitos de papel pegados

entre sí con cola y cinta

adhesiva amarillenta. La palabra

FIN, en mayúsculas, destaca en

medio de unos párrafos y frases

sueltas garabateados a bolígrafo.

Así, como un collage, nacían las

obras de Clarice Lispector (1920-

1977), la escritora brasileña más

original, más traducida y de las

más importantes en el siglo XX.

Acostumbraba a anotar ideas

que le brotaban, sensaciones o

frases perturbadoras, apuntes literarios

que entremezclaba con

tareas prosaicas como telefonear

a fulano, adelgazar o comprar

flores, solo cuando aquellas palabras

estaban maduras, mecanografiaba

el texto. Siempre con

la máquina de escribir asentada

en el regazo. La página encolada

pertenece al manuscrito de

su obra póstuma, Un soplo de vida;

es parte de su biblioteca, que

conserva el Instituto Moreira Salles

(IMS) de Río de Janeiro, una

pequeña ventana al método de

creación de una novelista, cuentista

y traductora que el próximo

10 de diciembre cumpliría 100

años.

Lispector publicó a los 22

años su primera novela, Cerca

del corazón salvaje, que le brindó

un premio aunque desconcertó

a la crítica. Aquella tirada se agotó, pero su fama de autora

de difícil lectura fue un lastre durante

años. Para ella era evidente

que era un problema de piel, no

de cerebro. “No se trata de inteligencia,

sino de sentimientos, de

entrar en contacto”, recalcó en

televisión durante su última entrevista,

meses antes de morir de

cáncer de ovarios la víspera de

cumplir 57 años. “Parece que gano

con la relectura. Es un alivio”.

Nacida en Chechelnik, una aldea

ucrania ubicada entonces en

Rusia, era un bebé cuando los

Lispector, que huían de la guerra

y los pogromos llegaron a Brasil,

donde tenían parientes. Nunca

perdió el acento extranjero de

una niña criada en yiddish. Aunque

hablaba y leía en francés, inglés

e italiano, el portugués fue la

lengua en que escribía, pensaba,

soñaba y amaba.

Lispector revolucionó el panorama

literario brasileño en

los cuarenta. Ser mujer influyó,

pero fue sobre todo porque eso

iba unido a un estilo rompedor.

“Es una autora salvaje, poco pulida,

como si saliera al mundo con mucha hambre. Percibes en

ella hambre, sed, amor, pasión.

Es muy poco intelectual”, explica

el estudioso de su obra Eucanãa

Ferraz, del IMS. Aquella

mujer enigmática, bella, arreglada

como una estrella de cine,

irrumpe en un momento de profunda

transformación social para

las mujeres occidentales. Empiezan

a liberarse cuando Lispector

vuelca en su obra su parte

más salvaje, más animal, mientras

lleva la vida convencional de

una mujer de clase alta. Durante

15 años vive en el extranjero para

acompañar a su marido diplomático

mientras cría a los dos hijos

de la pareja. Sigue anotando

ideas. Escribiendo. Publicando.

“A veces me sentaba en la hamaca

para balancearme con el libro

abierto en el regazo, sin tocarlo,

en un éxtasis purísimo.

“Ya no era una niña con un libro:

era una mujer con su amante”,

narra Lispector en el cuento

Felicidad Clandestina.

En su última entrevista describió

el inmenso sufrimiento que

la atenazaba entre obra y obra:

“Creo que cuando no escribo estoy

muerta”.

Algunos de sus artículos y libros

están depositados en otra

institución cultural de Río, la Casa

Rui Barbosa, pero la mayoría

está en el IMS, a dos pasos de la

playa de Ipanema. Junto a dos

manuscritos encolados, conserva

unos 800 libros de su biblioteca

personal, sus discos, fotografías

familiares y la correspondencia

con sus hermanas, Tania y Elisa.

El intercambio de cartas relata

su vida durante los años que

viajó por Europa y África y vivió

en Suiza, Estados Unidos, Reino

Unido e Italia. “Mis queridas”,

inicia una misiva en la que se despide

con un “sed felices, yo lo soy

a mi manera”. Una pequeña libreta

con anotaciones donada por su

hijo Paulo Gurgel Valente es una

de las incorporaciones más recientes

al acervo.

Escritora de culto y lectora

ecléctica. Por su mirada lo mismo

pasaba Dostoyevski que la novela

rosa, o El lobo estepario, de Hermann

Hess, que la dejó conmocionada

a los 13 años. Escogía sus lecturas por los títulos más que por los autores, decía.

Ejemplares de Spinoza con anotaciones a lápiz, obras de Tolstoi, Kafka o Machado de Assis conviven con libros sobre James Joyce o Shakespeare, metafísica, novelas de espías o la Enciclopedia de la mujer y la familia, señala la bibliotecaria del IMS Jane Leite. Con su primer sueldo -ganado como periodista en Río de Janeiro— compró Felicidad, de Katherine Mansfield. Aquel ejemplar no está en la biblioteca, pero sí de una edición de Lettere, las cartas de la cuentista neozelandesa editadas en italiano por Mondadori.

La pandemia ha obligado al Instituto Moreira Salles a suspender las visitas a la biblioteca y aplazar a 2021 la muestra Constelación Clarice que reunirá a artistas plásticas brasileñas contemporáneas de la autora y que ahora debía celebrar su centenario.

A las puertas de los 40 años, se divorcia. Regresa con sus dos hijos a Río, donde ahora tiene una escultura: sentada con un libro en el regazo, Lispector da la espalda a una de las playas más bellas del mundo, Copacabana.

Una imagen de su propia obra, donde no hay cabida para los paisajes, ni las épocas.

Son viajes introspectivos a los pensamientos, los miedos, las angustias, los afectos... casi siempre protagonizados por mujeres que viven en universos convencionales como el suyo.

Entró en la literatura infantil tras las quejas de uno de sus hijos, quien le afeó que escribiera para tanta gente, pero no para él. Le dedicó un relato en inglés porque la familia vivía entonces en EE UU. Ser madre es la experiencia que más la marcó, sostiene el especialista Ferraz. Pero no por los lazos familiares, sino por el hecho de dar vida, como hace cualquier animal o semilla. Nunca quiso ser aquella escritora que en horario de trabajo no podía atender a su prole. Jamás le molestó que Pedro y Paulo alteraran aquellas horas, nada más amanecer, en las que creaba desde las entrañas con cigarrillos y mucho café.