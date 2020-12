Marta Quéliz

¿Marta tú sabes lo que es ser rico? Con esa pregunta me sorprendió un amigo que trabaja como conserje de una institución privada. Pero si boquiabierta me dejó la interrogante, más espantada me dejó la respuesta. “La riqueza de la vida está en usted no hacerle daño a nadie. Si siempre nos portamos bien, Dios se conduele de nosotros. Así de sencillo es mi parecer”. A mí al menos, me pareció más profundo de lo que pueda leerse. Lo pensé, lo reflexioné y con el resultado me fui a una ciudad fabulosa donde sé, tienen bien claro cuál es su riqueza.

Un mismo mensaje

En este lugar fabuloso, no es necesario hacer esta pregunta. Todos tienen una respuesta constante acerca de lo que significa la riqueza de la vida. Es impresionante notar que la definición no hace alusión a nada tangible. Para ellos los mejores tesoros de la vida están dentro de cada persona. Les ponen nombres a esos tesoros que conforman la riqueza: amor, compasión, solidaridad, empatía… y todos esos valores que les definen como personas de bien y que hacen justicia al segundo mandamiento: “Amar al prójimo como a ti mismo”.

Cúmulo de amor

Para lograr esa riqueza no se necesita ir a la universidad, tener una pared tapizada de títulos, haber nacido en “cuna de oro”, proceder de una familia adinerada… Nada de eso. Es el cúmulo de amor el que les da a los habitantes de este lugar fabuloso ese estatus. Tanto tienen que hasta pueden repartir sin pensar que se les agotará su riqueza. Es que sencillamente, lo que entiende por este término, es una fuente inagotable y sale del corazón.

El conserje y Paulo Coelho

Al regresar a mi realidad, me entristece saber que mi amigo vive en un país donde la riqueza es sinónimo de algo material. Nada que ver con la expresión de Paulo Coelho, quien curiosamente coincide con el parecer del conserje que me hizo la pregunta sobre mi opinión respecto a lo que es la riqueza. El escritor, conocido en todo el mundo, lo deja saber en su frase: “No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero”.