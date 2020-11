Isabel Coixet: Yo sí presto libros, claro

D.B.

Tomado de XL Semanal

Madrid, España

La destaca cineasta catalana Isabel Coixet, ha sido una de las más de 130 personalidades que han participado en la macroencuesta literaria de ‘XLSemanal’ y Zenda, ‘La biblioteca perfecta’ -con la colaboración de Endesa-. Ella nos habla sobre los libros que han marcado su vida y las obras imprescindibles en su biblioteca.

¿Qué libro marcó más su adolescencia?

I.C. Uf, muchos… Quizá podría citar tres: Rayuela, de Cortázar: yo iba por ahí creyendo ser la Maga; Por el camino de Swann, el primer volumen de En busca del tiempo perdido, de Proust, porque descubrí cómo un mundo en el que yo no encontraba ningún vínculo de repente se convertía en un lugar que me fascinaba; y El diablo en el cuerpo, de Raymond Radiguet, que me impactó.

¿Qué libro ha leído recientemente?

I.C. Breast and eggs, de Mieko Kawakami, una autora japonesa muy joven a la que no conocía y que me ha impresionado muchísimo. Uno de los capítulos narra, yo diría, una de las escenas de acoso verbal sexual más impactantes que he leído. Y creo que hace también una muy buena descripción de ciertos tics y arquetipos de la cultura japonesa, pero desde una óptica muy poco japonesa. Muy muy interesante.

¿Cuál es el libro que más ha releído?

I.C. Por el camino de Swann, seguramente. Aún hoy, cuando lo leo, hay ahí un temblor de la persona que fui, que de repente descubrió cómo meterse en un mundo teóricamente ajeno a ella. Ese y Rojo y negro, de Stendhal.

Si un libro no le está gustando, ¿lo deja o lo termina?

I.C. A veces lo termino: pienso que igual más adelante hay algo que lo redimensiona; me ha pasado con libros que de entrada no me pillaban y luego sí.

¿Es de las que no prestan libros o sí?

I.C. Sí, sí, los dejo. Las cosas que uno quiere tienen que circular. Con varios amigos hacemos un continuo intercambio.

¿Organiza su biblioteca de algún modo?

I.C. Mi biblioteca, debo decir, es de los lugares más ordenados de mi casa. La tengo organizada por ensayos, literatura francesa, novela negra, libros de arte; atrás, los americanos… Está todo bastante ordenado.

¿Qué momento prefiere para leer?

I.C. Yo tengo que leer antes de dormir. Si el libro es interesante, una hora; si no, diez minutos.

Sus 10 libros imprescindibles

1. Ana Karenina. León Tolstói.

2. Rojo y negro. Stendhal.

3. Una temporada en el infierno. Arthur Rimbaud.

4. Madame Bovary. Gustave Flaubert.

5. El extranjero. Albert Camus.

6. Orlando. Virginia Woolf.

7. Un hombre bueno es difícil de encontrar. Flannery O’Connor.

8. La edad de la inocencia. Edith Wharton.

9. Domingos de agosto. Patrick Modiano.

10. Sputnik, my love. Haruki Murakami.