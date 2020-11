Universidad de Miami otorga título ‘honoris causa’ a Andrea Figueroa

Santo Domingo, RD

Andrea Figueroa, propietaria de los centros de belleza Andrea’s Hair Center, recibió el título honoris causa en el área de administración pública ética que le ha otorgado Cela International University de Miami, una distinción por su trayectoria y trabajo.

Debido a la pandemia de covid-19, el reconocimiento se realizó de forma virtual en un acto en el que participó el rector de esa casa de altos estudios, Gabriel Kost. La entrega presencial del título fue hecha por la decana de Nueva York, Felicia Santana.

“Esta universidad hizo una investigación y validó mi conocimiento y mi trabajo, y entendió que por mi trayectoria y desenvolvimiento yo validaba un título y ellos me hicieron el honor de titularme en esta área de Administración Social, es un título que ellos dan apostillado para 192 países, no hubo graduación allá, ya los tiques estaban comprados, no se pudo ir por la pandemia y lo hicieron de manera virtual”, explicó Figueroa.

“Quiero agradecer primero a Dios y luego a la prestigiosa universidad de Miami, Cela International University, este es un incentivo para los que no tienen esperanza”, dijo Figueroa, quien ha sido inspiración par a miles de personas, por su historia de éxito.

Partiendo desde cero, Figueroa logró construir la cadena de centros de belleza más grandes de República Dominicana, logrando expandirse en el exterior.

La empresaria y experta en belleza, que en la actualidad está finalizando la carrera de derecho en la Universidad de la Tercera Edad (UTE), sostiene que servir a su patria, “sembrando positivismo en aquellos que no tienen esperanza, inyectándole la fe de que sí se puede”, es su gran satisfacción.

“Nuestro país es una nación llena de oportunidades y bendiciones, solo tenemos que trabajar y perseverar. Si no puedes hacer realidad tus sueños, has de tu realidad un sueño”, expresó.