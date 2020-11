Retinol, cuestión de activos

EFE

Reportajes

El retinol es uno de los activos esenciales para el cuidado de la piel y también un compuesto sobre el que existen mitos que conviene desterrar.

El retinol es uno de esos principios activos que genera miedos, algo que se puede entender teniendo en cuenta que en su origen provocaba mucha sensibilidad en determinadas pieles.

Es un derivado de la vitamina A, cuyas prestaciones se conocen desde hace más de 40 años y sigue siendo reconocido por ser el activo antiedad por excelencia.

AUMENTA LA SÍNTESIS DE COLÁGENO.

Según los expertos, el retinol aumenta la síntesis de colágeno y limita la degradación de las fibras dérmicas.

Si tienes más de 35 años, signos de envejecimiento marcados como arrugas profundas, relieve irregular, cicatrices recientes, manchas, flaccidez o si en verano has pecado de sobreexposición solar, el retinol es la solución antiedad.

“El temor del retinol ahora mismo se puede desechar por completo”, según Elliot Isaacs, fundador y director médico de investigación de Medik8, graduado en la Universidad de Leeds por el Departamento de Farmacología y Fisiología, “ya que es mucho más estable y viene encapsulado", añade.

Además el experto indica que “en el caso de algunas fórmulas contiene lo que denominan "retinol inteligente", es decir una cápsula que combina "Time Relaser" unida al climbazol”.

“El climbazol es un avance extraordinario para los productos de vitamina A. Es capaz de potenciar los efectos de los retinoides sin aumentar su irritación”, incide el especialista.

CÁPSULA INTELIGENTE.

Incorporar el retinol en una cápsula que se denomina inteligente significa que el principio activo pasa a la piel en un tiempo prolongado y no de golpe, de manera que lo recibe poco a poco y se evitan irritaciones, según informa.

Por su parte para Rocío Escalante, titular de la farmacia Arbosana, “el retinol es una molécula muy estudiada y sus resultados hacen que, cuando lo pruebas, no puedes dejarlo. Mejora claramente la textura de la piel, afina las arrugas, atenúa las manchas y promueve la formación de colágeno”.

“El otoño es el momento de recurrir a una fórmula "revitalizante que resetee la piel, para que pueda renovarse”, apunta María José Tous, fundadora de Kosei Lab. Entre la variedad de moléculas que pueden conseguirlo, la "más eficaz es el retinol", aclara.

Tous explica que se trata de un regenerador cutáneo que estimula el metabolismo celular, "exfoliando por fuera y dinamizando la producción natural de colágeno, por dentro".

INGREDIENTE ANTIEDAD.

En ese sentido, Rubén Rubiales, CEO de Lesielle -firma de cosmética personalizada- aclara que, pese a lo que se suele creer, el retinol no es un exfoliante, sino de un ingrediente con propiedades antiedad.

"Una creencia que se sustenta en el hecho de que algunas personas describen una ligera descamación en la piel cuando usan este ingrediente, pero ese efecto tiene que ver con que el retinol puede resecar la piel si se utiliza en una alta concentración", indica.

Para evitarlo, Rubiales, recomienda empezar a utilizarlo “en concentraciones muy bajas y espaciando inicialmente su uso, además de combinarlo con una hidratación específica para cada tipo de piel”.

RETINOL Y VITAMINA C, SÍ.

En cualquier caso, para aquellos que tengan pieles ultrasensibles, pueden acceder a la vitamina A con bakuchiol, un extracto natural de las semillas bakuchi, ricas en esta vitamina y también efectivo para mejorar la apariencia de las arrugas y finas líneas al fomentar la producción de colágeno, una formulación de Omorovicza "cero irritativa", según el laboratorio de Rubiales.

"No tiene la misma rapidez que los retinoides, pero introduce la piel en estos principios activos y se combina con aceites de almendras dulces, espino cerval y rosa, que también ayudan a reparar la matriz de lípidos de la piel para que se mantenga nutrida”, aclara.

También descarta que no se pueda aplicar retinol durante el día. "La respuesta es sí, siempre que se utilice protección solar", comenta e incide en que tampoco es cierto que retinol y vitamina C sean incompatibles "solo es inconveniente con algunos tipos de vitamina C y solo en los casos en que se encuentren en la misma fórmula".

De hecho, señala Rubiales, “la vitamina C y el retinol tienen un efecto de sinergia para un efecto antioxidante y, juntos, forman un equipo perfecto: la primera se encargará de renovar el tono natural y eliminar las manchas que pueda tener la piel y el segundo actuará regenerándola”.