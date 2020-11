Reglas básicas para recobrar el peso ideal

Redacción L2

Santo Domingo, RD

Llevar una alimentación adecuada en estos tiempos parece tarea difícil. Si bien la pandemia, por una parte, nos ha devuelto a apreciar lo básico, lo básico en tiempos de una evolución acelerada de competencias, se puede volver caótico.

Así lo afirma Karla Barrous, nutrióloga clínica, al destacar que ante esta nueva realidad derivada de la crisis de salud “hemos tenido que aprender a manejar nuevamente los quehaceres del hogar con todo y cocina incluida (mínimo 3 veces por día), a la vez que continuamos con nuestros trabajos, muchos en modalidad remota, lo cual parece nunca terminar”.

La especialista de Tae Fighting Combat & Fitness Center, centro especializado en entrenamiento grupal fitness, dijo que como los colegios de los niños se han mudado a casa, las limpiezas son más exhaustivas con cada entrada y salida, y ni hablar de ir al supermercado, parece un castigo.

Ahora muchos prefieren esperar hasta que quede lo último en la alacena, con tal de prolongar esta cita sin escapatoria, que tarde o temprano llega, entre muchas otras cosas que apenas dejan con fuerzas para continuar al final del día, ocasionando que elijas para comer lo más fácil de preparar, los pedidos de delivery, o simplemente pases largas horas en ayunas.

Esto, unido al sedentarismo y a la ansiedad de un futuro incierto, son argumentos válidos, más no favorables, para practicar dichas conductas con frecuencia.

Aclara que es por lo que en estos tiempos se hace necesario la asesoría adecuada y un acompañamiento oportuno para poder tener una alimentación saludable para toda la familia.

Explica que la salud es un conjunto de características que deben coexistir para poderse definir como tal. “Para hablar de ella debemos asegurar, no solo encontrarnos en un estado de bienestar físico adecuado, también bioquímico y emocional, que nos haga sentir en armonía con nosotros mismos y nuestro alrededor”.

Al hablar de la importancia de contar con un equipo multidisciplinario de atención y enfoque para bajar de peso, dice que esto es vital para lograr los objetivos, porque el proceso se hace más ligero.

Busca asesoría

“Contar con un equipo multidisciplinario es de suma importancia en los procesos de control de peso, donde no solo se trata de comer balanceado, también de cambiar la percepción de la alimentación, hacer cambios que se fundamenten en la evidencia y la experiencia, para lograr asimilarlos y adoptarlos para nuestro diario vivir, incorporados a cada estilo de vida en particular, incluir nuevos hábitos relacionados a la actividad física (de suma importancia), acompañado de un seguimiento psicológico que permita entender el proceso y aceptarlo”, sostuvo.

La doctora indica que durante el proceso para lograr los objetivos con cualquier paciente, se controla la ingesta de alimentos que aportan nutrientes, cuidando las necesidades calóricas y metabólicas. Agrega: “Es importante entender que el alimento es necesario para sobrevivir y mantener una vida con calidad, que aportando a nuestros días variedad de alimentos logramos obtener todos los nutrientes que necesitamos: proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales, y no menos importante, el agua. Todos importantes para que nuestro organismo mantenga una actividad metabólica correcta”.

Barrous advierte que es importante comer con conciencia, aconsejando cinco tips y pautas para lograrlo, entre estas: siéntate a la mesa a comer, al momento de comer evita entretenerte con pantallas, aún sean de trabajo, mastica bien los alimentos, come despacio, dale tiempo a tu cerebro a entender que estás comiendo, come en horario fijo y por último planifica tu menú, si no es posible, recuerda, apuesta siempre al equilibrio, en la moderación está la clave, y disfrute su comida es parte de la felicidad.

Recomienda hacer un balance para lograrlo, programando las actividades del día, sobre todo para aquellos que permanecen en casa, deben tener un principio y un fin, de esta manera oxigenamos nuestro cerebro.

Come con conciencia

Barrous asegura que se debe entender “que no somos máquinas, que debemos proponernos metas tangibles. Tomarnos el tiempo de comer consciente de lo que estamos comiendo. Hacer alguna actividad física diaria o un mínimo de 3 veces por semana, la que se adapte a nuestra condición, pero hay que moverse. El ejercicio interviene en todo nuestro organismo, tanto a nivel físico como emocional, permitiendo la liberación de sustancias que proporcionan este estado de bienestar”.

La doctora añade que guardando las precauciones de lugar que ya todos conocen, es bueno tomar sol, respirar aire fresco, cambiar de entorno, visitar la playa, la montaña y si te quedas en casa ve una película que te haga reír o realiza un pasatiempo que te agrade.

Consejos para una nutrición saludable

1. Sé moderado, conoce tus porciones según la necesidad energética de tu organismo adherida a tus actividades diarias y estilo de vida. 2. Opta siempre por cocción al vapor, hervidos, al horno; evita las frituras, alimentos procesados, muy condimentados, refinados, altos en grasas, azúcares y sal. 3. Incluye vegetales y frutas al menos 2 a 3 veces por día, cereales integrales, carnes magras y lácteos bajos en grasas. Mientras más colorido esté tu plato mejor. 4. Hidrátate durante todo tu día. 5. Ejercítate. Cualquier actividad física adecuada a tu condición, pero muévete. 6. Relájate y descansa. 7. Cuando sientas deseos de tomar algo dulce prefiere frutas, chocolate con más del 70 % de cacao y frutos secos. 8. Haz tratos contigo, si vas a comer una comida alta calóricamente has ejercicios, no añadas calorías en bebidas edulcoradas, alcohólicas o jugos. 9. Come con frecuencia dentro de las porciones que correspondan a tus necesidades, lo que favorecerá a mantenerte más tiempo saciado.

SEPA MÁS

Especialista.

Karla Barrous es médico especialista en nutrición, certificada en salud muscular y en la prescripción de ejercicio y apoyo nutricional del adulto.

Centro.

Tae Fighting –CFT es un centro especializado en entrenamiento grupal fitness que fusiona técnicas de combate (boxeo y artes marciales) con ejercicios funcionales.