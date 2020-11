Otra vez el pícaro platanero

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Emma ya está enterada de muchos chismes, gracias a su relación con el platanero. Este ni corto ni perezoso, se apersonó en casa de las principales figuras del nuevo gobierno. Está encantado pues las fámulas lo han acogido como un viejo amigo, brindándole toda clase de atenciones, al tiempo que devora exquisiteces y escucha los chismes y rumores. Su nueva íntima amiga es la cocinera de la procuradora. El pícaro platanero está muy interesado en los interrogatorios de los antiguos funcionarios y se pirra por saber cuáles serán los siguientes citados.

Acude también a la cocina del flamante ministro administrativo, el platanero siente debilidad por ese fogoso joven, quien le parece una magnífica revelación.

Emma se pasó un buen rato al pie de calle con su amigo y compadre, finalmente lo invitó a desayunar, excusándose de no poder brindarle las exquisiteces de las cocinas encumbradas, su compadre le recordó que no hay nada mejor que un mangucito con salchichón y una buena compañía.

A mí me sorprende la celeridad con la que la gente del pueblo hace nuevas migas con los que rodean a los poderosos. Lo que me costaría meses a mí, les toma, si acaso, una semana. No es que yo no tenga medios para saber lo que está sucediendo con este nuevo gobierno de la esperanza, es que ahora todo me llueve por otros lados.

Mi abnegada cocinera, después de la partida del platanero, se dedicó a difundir los nuevos rumores a diestra y siniestra. Siempre he pensado que no hay red social que pueda competir con la red del servicio doméstico, ¡no se les escapa nada!

¡Así seguiremos día tras día, mientras mi inefable factótum posea amistades tan invaluables!