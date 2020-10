Problemas de la memoria: ¿son por Alzheimer o es el envejecimiento?

Health Matters

A medida que envejecemos, nuestro cerebro cambia y nuestras habilidades cognitivas también. La pregunta que muchas personas tienen, según el doctor Richard Isaacson, neurólogo del NewYork-Presbyterian, es si estos cambios son signos tempranos de la enfermedad de Alzheimer o simplemente es el envejecimiento.

Isaacson explica cómo comprender mejor la diferencia entre el Alzheimer y los cambios cognitivos esperados que vienen con el envejecimiento, y cómo todos pueden tomar medidas para mejorar la salud de su cerebro y reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, como lo demuestra un nuevo estudio del Isaacson y sus colegas. Estas son algunas áreas comunes de preocupación:

Olvidando palabras o donde pones las cosas

Si tiene una palabra en la punta de la lengua, pero la recuerda más tarde o si pierde las llaves del coche, pero las encuentra poco después, está bien. Estos incidentes sugieren un cambio relacionado con la edad más que una enfermedad neurodegenerativa que puede conducir a la demencia. Con la enfermedad de Alzheimer, alguien no podrá recordar una palabra o un nombre, o perderá sus llaves y no podrá volver sobre sus pasos para encontrarlos.

Incapacidad para realizar tareas comunes

Con el deterioro cognitivo relacionado con la edad, su velocidad de procesamiento o su capacidad para realizar tareas comunes pueden ralentizarse, pero no interfiere con su vida diaria. La enfermedad de Alzheimer afecta la capacidad para completar las tareas diarias de forma independiente. Por ejemplo, una persona puede perderse mientras conduce a una cita o nunca recordar la cita en primer lugar.

Síntomas más allá de la pérdida de memoria

El Alzheimer es una enfermedad neuropsiquiátrica, lo que significa que no se trata solo de pérdida de memoria y cambios en las habilidades cognitivas. Puede aumentar la depresión y la ansiedad y provocar cambios en el estado de ánimo, el comportamiento y los patrones de sueño. El Alzheimer es una enfermedad cerebral progresiva. Dependiendo de la parte del cerebro que afecte la enfermedad, los síntomas clínicos serán diferentes para cada paciente.

Sobreestimulación de pantallas y tecnología

Vivimos en un mundo de teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y estimulación desde todos los ángulos. El cerebro solo puede manejar hasta cierto punto. Los problemas de atención deben distinguirse de los problemas cognitivos. Si alguien está enviando mensajes de texto y no está prestando atención y se le pregunta: "¿Qué te acabo de decir?" y no lo recuerdan, no es un problema de envejecimiento o demencia. Eso es un problema de atención.

Gravedad de la pérdida de memoria a lo largo del tiempo

La mejor forma de diferenciar entre la pérdida de memoria debida principalmente al proceso de envejecimiento natural y el deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer es realizando una evaluación cognitiva detallada. En otras palabras, observar cómo está funcionando su cerebro ahora y luego verificar si la función ha cambiado con el tiempo. En la Clínica de Prevención de Alzheimer, utilizamos pruebas por computadora para crear una línea de base de la capacidad cognitiva, que luego evaluamos a intervalos regulares para identificar cualquier problema y comprender mejor la causa de esos cambios.

Independientemente de si los problemas de memoria están relacionados con la edad o debido al Alzheimer, hay muchos pasos que las personas pueden tomar para frenar el deterioro cognitivo. A medida que continúa la investigación sobre esta enfermedad, el Dr. Isaacson dice que ciertos cambios en el estilo de vida, como la dieta, el ejercicio y desafiar su cerebro al aprender una nueva habilidad o tomar un nuevo pasatiempo, pueden ayudar a mantener o mejorar la memoria y reducir el riesgo de que una persona desarrolle enfermedad de Alzheimer.

Richard Isaacson, M.D., neurólogo del NewYork-Presbyterian / Weill Cornell Medical Center, es el fundador y director de la Clínica de Prevención de Alzheimer, el Programa de Trastornos de la Memoria Weill Cornell y miembro del consejo de la McKnight Brain Research Foundation. También es autor de dos libros de gran éxito de ventas, Dieta para la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer Prevención de la enfermedad de Alzheimer: Guía para el paciente y la familia.