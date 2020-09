La batalla de Estados Unidos por enterrar a los muertos de la “gripe española” en 1918

ISRAEL VIANA

Madrid, España/ Tomado de ABC

Las escenas descritas por las enfermeras de la Cruz Roja de Baltimore en octubre de 1918 eran estremecedoras. Durante las visitas que rea­lizaron a las casas devastadas por la co­nocida como «gripe española» —estos días muy recordada como consecuen­cia del coronavirus, que ha obligado al Gobierno italiano a cerrar escuelas y universidades en todo el país—, vieron a cientos de pacientes enfermos, tratan­do de recuperarse en camas comparti­das con los mismos muertos. También descubrieron a multitud de cadáveres cubiertos de hielo, apilados en las esqui­nas de las habitaciones. La familias les contaban, además, que llevaban allí du­rante días ante la imposibilidad de dar­les sepultura. En Estados Unidos, los médicos, se­pultureros y fabricantes de ataúdes no dieron abasto a causa de la consi­derada como pandemia más devasta­dora de la historia de la humanidad. La misma que, entre 1918 y 1920, se cobró la vida de más de 675.000 per­sonas en todo el país. En el mundo, la cifra ascendió a entre 20 y 100 millo­nes, dependiendo de la fuente consul­tada. La primera estimación fue rea­lizada precisamente, en 1927, por un bacteriólogo americano, Edwin Jor­dan, que calculó a la baja 21.642.283 muertos. En 1970, un Premio Nobel de Medicina, el biólogo austra­liano Frank Macfarlane Burnet, habló de entre 50 y 100 millo­nes. Y en 2002, Niall P. A. S. Jo­hnson y Juergen Mueller de­fendieron que los fallecidos alcanzaron los 50 millones. En cualquier caso, se dice que su mortalidad superó a la ya de por sí macabra Primera Guerra Mundial. en la que fenecieron entre 10 y 31 millones de perso­nas, tanto civiles como militares, a causa de las bombas y las balas. Estados Unidos acabó la contien­da con un rastro de muerte y, sin descanso, fue azotada por la «gri­pe española» como ninguna otra epidemia le había afectado antes, elevando la mortalidad infantil hasta niveles dramáticos. El primer enfermo

Los primeros brotes de gripe ha­bían aparecido en varios esta­dos de Norteamérica entre enero y mayo de 1918. El primero caso se documentó, según cuenta un estudio de la Universidad de Co­lombia, en el condado de Haskell, Kansas, a finales de enero. Fue el único reportado por el Servicio de Salud Pública del país clasificado como «grave». Algunos habitan­tes de la zona, en principio fuertes y saludables, se vieron afectados también por una gripe de síntomas agudos. Y luego aparecieron otros dos brotes más, uno en una aldea de Carolina del Sur y otro, en De­troit. Este último provocó la devo­lución a sus casas de más de 1.000 trabajadores de la Compañía Ford Motor.

En marzo de 1918, más de 1.000 soldados del Campamento Funston, en Kansas, fueron envia­dos al hospital con fiebre, dolor de cabeza y espalda, así como otros síntomas generales de gripe. Y mi­les más necesitaron tratamiento en las enfermerías cercanas a la base, muchos de los cuales fueron hospi­talizados al sufrir una neumonía. La cosa empeoró en abril, cuando en la cárcel de San Quentin, en Ca­lifornia, un brote de gripe afectó a más de 500 de los 1.900 prisione­ros, de los cuales 326 murieron en apenas un mes.

Pronto otras ciudades comen­zaron a presentar los los síntomas que después caracterizarían a la llamada «gripe española», llama­da así porque en España, como país neutral en la Primera Gue­rra Mundial, fue donde primero se contaron los estragos de aque­lla pandemia, al no contar con la censura propia de la contienda. Y los muertos que aumentaban eran, principalmente, adultos jóve­nes entre los 21 y los 29 años, en cuya necropsia, presentaban pul­mones con procesos edematosos y hemorragias generalizadas. En junio, llegó a Filadelfia a bordo del barco comercial británico City of Exeter, procedente de Liverpool. Los pasajeros realizaron en la na­ve una improvisada cuarentena y a final de mes, 28 miembros de la tripulación, gravemente enfer­mos, fueron trasladados a una sala exclusiva de un hospital en la que empezaron a morir de una neu­monía acompañada de sangra­do nasal. Y después, la pandemia arremetió por el puerto de Nueva York, con otros dos barcos que re­portaron brotes de gripe y neumo­nía durante el viaje.

A medida que la terrible epide­mia se fue extendiendo por el país y los muertos aumentando, la si­tuación se fue haciendo insosteni­ble para los enterradores, sepultu­reros y constructores de ataúdes. No hay que olvidar que la crema­ción no era una práctica muy co­mún en ese momento y no daban abasto con las inhumaciones. Se­gún Nancy K. Bristow, profesora de historia de la Universidad de Puget Sound, los Estados Unidos fueron sorprendidos por el bro­te, en parte porque los avances en bacteriología hicieron creer a muchos ciudadanos que podían controlar este tipo de enferme­dades infecciosas. «Un número enorme de personas murieron rápidamente, sobre todo en la costa este, donde la gripe golpeó primero. No tuvieron la oportu­nidad de prepararse de ninguna manera», explica.

Solo en octubre de 1918, el más mortífero de la historia del país, murieron 200.000 estadouniden­ses por la «gripe española». Las fu­nerarias apilaban los ataúdes en los pasillos de sus instalaciones e, incluso, en las viviendas de las fa­milias más afectadas. En la terce­ra ciudad más grande del estado de Connecticut, New Haven, Jo­hn Delano recuerda jugar con sus amigos en los alrededores del de­pósito de cadáveres, escalando la montaña de ataúdes que se amon­tonaban en la acera, sin se cons­cientes entonces de que todos es­taban llenos de fallecidos por la epidemia. «Simplemente pensába­mos que aquello era genial, como escalar pirámides», contaba esta semana al canal «History».

Los cementerios se las veían y deseaban para manejar el ele­vado número de muertos que se producían. Sobre todo, si tene­mos en cuenta que muchos se­pultureros estaban de baja por haber contraído la gripe o porque se ausentaban por miedo a con­traerla. Muchas familias se vie­ron obligadas a cavar sus propias tumbas para enterrar a sus seres queridos. En Nuevo Brunswick, ciudad de Nueva Jersey, quince presos recibieron palas y picos para cavar tumbas bajo la atenta mirada de los guardias. En Balti­more, los funcionarios del Ayun­tamiento fueron llamados como parte de un servicio de emergen­cia para trabajar como sepulture­ros, mientras los soldados de Fort Meade, en Maryland, estuvieron prestado servicio para enterrar los 175 cadáveres que se amon­tonaban en el Cementerio de Mount Auburn.

Las empresas de ataúdes no pudieron satisfacer toda la de­manda, teniendo en cuenta, además, que ya estaban ocupa­das suministrando cajas para los miles de soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial, a la que le faltaba un mes pa­ra firmar la paz. La desespera­ción que generó esa escasez lle­vó a algunos políticos a intentar poner cartas en el asunto. Lo­uis Brownlow, comisionado de Washington D.C. secuestró dos vagones de tren llenos de 270 ataúdes con destino a Pitts­burgh y los redirigió al hospital de su ciu­dad bajo vigilancia armada para poder enterrar a sus muertos.

Otras escenas dantescas se produjeron en otros puntos del país. Los sepultureros del cementerio New Calvary, en Boston, fueron vistos arrojando los cadáveres de los ataúdes a sus propias tumbas, para que estos pudieran usarse de nuevo. La Junta de Industrias de Guerra, mientras, ordenó a los fa­bricantes de ataúdes que fabricasen solo los modelos más simples, dete­niendo inmediatamente la produc­ción de todas las variedades más elegantes, caras y lujosas. Y limitó sus tamaños.

Los escenas más dramáticas se vivieron en Filadelfia, donde el número de muertos se acercó a los 1.000 por día en el pico de la pandemia. Barrios enteros se lle­naron de marcas en las puertas delanteras de las viviendas indi­cando los cadáveres que había en el interior. Los representantes de las asociaciones vecinales alquila­ron los servicios de la compañía J. G. Brill, fabricante de tranvías, pa­ra que construyera miles de cajas rudimentarias en las que enterrar a sus seres queridos.

Morgues

Complementarias

La morgue de la ciudad, con ca­pacidad para 36 cadáveres, llegó a acumular más de 500. Algunos de ellos fueron arrojados, sin nin­gún tipo de funeral, a fosas comu­nes excavadas para la ocasión. El Ayuntamiento se apresuró a abrir seis morgues suplementarias más y colocaron cuerpos en plantas de almacenamiento en frío. «Eran, principalmente, los residentes más pobres e inmigrantes, ya que los más pudientes tenían más pro­babilidades de que se celebraran ceremonias religiosas por sus di­funtos», comenta Bristow.

La historiadora describe tam­bién escenas muy similares a las «sacadas directamente de cual­quier ciudad medieval infectada por las plagas». Como esa en la que los sacerdotes y los policías recogen juntos cadáveres en­vueltos en sacos y sábanas man­chadas de sangre abandonadas en los porches y en las aceras. Algo que sucedía, además, por­que tanto en Filadelfia como en Chicago se prohibieron los fu­nerales públicos. En Iowa, tam­bién, la apertura de ataúdes. So­lo se hicieron excepciones con los padres y esposas que debían identificar a los soldados muer­tos antes del entierro.