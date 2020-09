Inclusión en la comunicación: La lengua de señas para conectar efectivamente

Dayana Acosta

Santo Domingo, RD

Como parte de la responsa­bilidad social que asume LISTÍN DIA­RIO con sus seguidores, sur­ge la iniciativa de un resu­men dominical de los temas de la semana de su sección L2 en lengua de señas, ac­ción con la que este medio inicia su ruta hacia la inclu­sión y se convierte en el pri­mer periódico dominicano que lo hace. Con esto res­palda la Ley Orgánica 5-13, sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Disca­pacidad.

¿Pero, si te preguntas có­mo se hará? La respuesta es que Joel Mercado Peguero, interprete de lengua de se­ñas, será el responsable de transmitir a través de la da­tilología un resumen de no­ticias publicadas durante cada semana.

Para que conozcan un poco más sobre Mercado Peguero, fue necesario con­versar con él, quien, sin ser sordo ni mudo, se interesó por la lengua de seña para tener una mejor comunica­ción con quienes necesitan de ésta. “Comencé a la edad de los 14 años, en princi­pio fue para enseñar sobre la Biblia a las personas sor­das. Aprendí a través de la organización de los Testi­gos de Jehová con un curso que duró entre siete y ocho meses, prácticamente un in­tensivo en lo que nos prepa­raron con las capacidades para poder interpretar de voz a lengua de señas y vi­ceversa”, relata.

El joven precisa que, an­te la necesidad del país, de tener personas con este co­nocimiento, optó por tener una preparación más pro­fesional y, además, obtener la certificación que lo acre­dita como intérprete de len­gua de señas. Lo hizo a tra­vés del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Ansordo, la Asociación Na­cional de Interpretes (Ani­lesred) y la Asociación Mundial de Interpretes (Wasli, por sus siglas en in­gles). Hasta la fecha lleva alrededor de 16 años liga­do al mundo de las perso­nas sordas e interpretando a lengua de señas.

“Es interesante ver có­mo reaccionan las perso­nas cuando me escuchan hablar, de verdad me resul­ta muy gracioso. Por lo re­gular me dicen de manera sorprendida: ‘¿y tú hablas?’ y a mí no me queda más que reírme y decirles: ‘Si, yo hablo’. Y me toca educar a aquellos que se sorprenden por ello”.

La capacitación

El intérprete detalla que, para aprender la lengua de señas, existen varias institu­ciones. “En el caso mío, doy las clases ya sea en grupo o sesiones personalizadas. En cuanto a la preparación de intérpretes de lengua de se­ñas, tenemos la Fundación Manos que Inspiran, que a través de su instituto gene­ran la preparación de intér­pretes entre otros talleres”, añade.

Ha colaborado con el Co­nadis, Canal 4RD, Instituto Nacional de Atención Inte­gral de la Primera Infancia, Ministerio de la Juventud, USAID y el Centro de Ope­raciones de Emergencias, y el Instituto Dermatológico. Ahora lo hace con LISTÍN DIARIO al ver que el medio ha mostrado interés en su­birse al tren de la inclusión.

Recomendaciones

Joel aconseja a los jó­venes a que se atrevan a aprender este maravilloso idioma, que abre la puerta a una cultura maravillosa y le permitirá ver la vida de otra manera, tratar a las perso­nas de una manera diferen­te y con mayor empatía.

Aspira a que Republica Dominicana sea más inclu­siva y accesible en todos los aspectos de la vida. En un país que al momento de ela­borar un proyecto de cual­quier índole se piense en el más de un millón de do­minicanos con discapaci­dad que existen aquí, en es­pecial los cerca de 100 mil personas sordas o con dis­capacidad auditiva que hay en el territorio nacional.