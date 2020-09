Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Desde hace unos días se han arreciado los reclamos en contra del toque de queda, medida con la que el gobierno busca detener la propagación del coronavirus. Las redes sociales han sido el medio más utilizado para que sus usuarios den a conocer su parecer al respecto, aunque hay quienes han mostrado su parecer en su lugar de trabajo, en su casa o en cualquier otro lugar donde viven su ‘covidianidad’.

Independientemente de la razón que tenga cada quién para opinar, LISTÍN DIARIO ha querido buscar respuesta a la pregunta: ¿Para qué quieres que quiten el toque de queda? Esto porque puede que sus inquietudes ofrezcan un resultado favorable y seguro para la población.

“Yo soy de los que ya no aguanta más este toque de queda. Necesito bajar este estrés que me está matando cuando salgo del trabajo y debo llegar a mi casa, y a veces faltando cinco o 10 minutos para la 7:00 de la noche, estoy en un tapón. Llego a la casa peleando, incómodo y paga todo el mundo por esta situación”. La cita es de Roberto Adames, quien trabaja en el sector privado. Le añade a su respuesta, que ya no le encuentra sentido a la medida porque en los barrios andan como "chivos sin ley".

Leticia Olaverría tiene un motivo muy divorciado del de Adames. “Yo quiero salir de noche, juntarme con mis amigos sin necesidad de salir huyendo a las 6:00 de la tarde porque viene el toque de queda. Esto es desesperante. El viernes pasado nos juntamos cuatro personas a tomarnos un café, y cuando la cosa se estaba poniendo buena, todo el mundo activo para irse a su casa”. Es de la que pide a gritos que lo quiten.

“Lo que más me afecta es el encierro, el que otro piense por mí, y me administre mi tiempo. Yo actuando correctamente y en los barrios haciendo y deshaciendo. Entonces, no le encuentro sentido a una medida que un grupito la cumplimos y otros no se acogen. Veo gente a todas horas pasando por mi casa y nunca he visto un policía, o sea, que ya el toque lo que nos está es haciendo daño. Quiero que lo quiten por mi paz y la de muchas personas”, la respuesta la ofrece Cornelia De los Santos.

Su esposo, Juan Fernández Acosta, tiene un motivo muy distinto al suyo. “Yo lo que quiero es salir a trabajar. Era encargado de cierre nocturno de una fábrica que ya no necesita este servicio y me suspendieron. Es decir, que, si vuelven a abrir el comercio en la noche, puede que me repongan. También tenemos familiares que trabajaban de noche y no están haciendo nada”. Lo dice y enfatiza que ya es tiempo de que los trabajadores de turnos nocturnos recuperen su empleo.

Hay quienes también tienen su opinión favorable respecto al toque de queda. "Yo quiero que lo dejen, porque por más gente que haya no lo respete, hay mucha que sí se cumple con esta medida. El dominicano tiene un problema serio, no le gusta acatar nada. Le gusta gobernarse, aunque se muera. Por mí que lo dejen hasta que se acabe con el coronavirus". La opinión es de Carlos Suárez Contreras.

Alternativa

Miguel Ángel Durán más que emitir juicio a favor o en contra sobre el tema, prefirió dar una “loca sugerencia”, como él le llama. "Entiendo que una buena forma de equilibrar la situación sería que los comercios cierren a la hora que lo están haciendo, pero que el libre tránsito se extienda por un poco más de tiempo, pues a la gente le abruma el taponamiento, que cada vez es más intenso y agobiante. Al menos hasta las 8:00 o 9:00 de la noche". La idea es buena y aplicable, aunque en realidad hay quienes quieren que lo quiten porque sencillamente desean volver a su trabajo nocturno.

Se recuerda que el mensaje que se hizo viral en las redes sociales durante el pasado fin de semana, pidiendo el cese del toque de queda, encontró respuesta en el presidente de la República, Luis Abinader, quien reiteró que la medida se mantiene para frenar la Covid-19 que ya le ha quitado la vida a más de 2,000 dominicanos y ha infectado a casi 107 mil personas en el país.