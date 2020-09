Lo que usted necesita saber sobre el manejo del dolor de cuello y espalda

Health Matters

El dolor de cuello y espalda es una de las razones más comunes de las visitas médicas, y el dolor de columna crónico va en aumento.

Mucha gente asume que el dolor de cuello y espalda es un hecho de la vida moderna y que es poco lo que pueden hacer para prevenirlo o tratarlo.

El doctor Clark Smith comenta sobre el dolor de cuello y espalda, los tratamientos prometedores y cómo saber cuándo es el momento de buscar ayuda profesional. Smith es fisiatra del NewYork-Presbyterian /Columbia University Irving Medical Center.

¿Por qué tanta gente sufre de dolor de cuello y espalda?

Somos uno de los pocos mamíferos que caminan erguidos, y eso nos afecta la espalda. Entonces, en parte, se debe a cómo están construidos nuestros cuerpos. Los estilos de vida modernos también aceleran el ritmo al que las personas desarrollan problemas de cuello y espalda. Usar dispositivos móviles, sentarse frente a una pantalla: estas actividades promueven una mala postura y pueden provocar dolor.

¿Hay alguna razón por la que esté aumentando y hay algún grupo que experimente una mayor incidencia?

El dolor de espalda y cuello está aumentando porque las personas viven más tiempo y debido a nuestro estilo de vida moderno. Tengo una oficina en el centro de la ciudad cerca de varias empresas financieras. Muchos de mis pacientes son profesionales jóvenes que, durante los primeros 22 años de vida, estuvieron activos durante todo el día, pero ahora están sentados en el mismo escritorio durante más de 10 horas. Ese cambio abrupto en el estilo de vida de los jóvenes puede hacer que desarrollen repentinamente dolor de espalda.

Sin embargo, incluso las personas que hacen ejercicio, limitan el tiempo que pasan sentadas frente a la pantalla. Si bien el ejercicio suele ser útil, es importante tener cuidado al hacer ejercicio, especialmente para los “guerreros de fin de semana” que buscan compensar los estilos de vida sedentarios.

¿Cuándo es el momento de buscar atención médica?

Si tiene dolor de espalda leve a moderado que no le impide realizar sus actividades diarias y no está asociado con otras afecciones, como hernias de disco o estenosis espinal, no es necesario buscar atención médica de inmediato. Cuando el dolor de moderado a intenso ha durado varias semanas o si se irradia a las extremidades, es hora de consultar a un médico. Recomiendo acudir a un centro de columna multidisciplinario como NewYork-Presbyterian Och Spine Hospital (donde hay diferentes tipos de médicos como fisiatras y cirujanos, y otros profesionales como fisioterapeutas) cuando busquen tratamiento. ¿Por qué? Porque los problemas de la columna no son iguales para todos. Si está conectado con un buen equipo, es más probable que obtenga la ayuda que necesita.

¿Cuándo se considera crónico el dolor de cuello y espalda?

El dolor que dura de tres a seis meses se considera crónico, lo cual es frustrante con el dolor de espalda y cuello porque a menudo estas afecciones tardan tanto en resolverse. Es común terminar en la categoría de dolor crónico de espalda y cuello.

¿Cuáles son las mejores formas de controlar y tratar este tipo de dolor?

La mejor manera de controlar el dolor de cuello y espalda es modificando los factores de su vida que causan dolor. Limite el tiempo frente a la pantalla, haga ejercicio con regularidad, mantenga la fuerza y controle otras partes de su bienestar, incluido el estrés. Cambie lo que pueda de su estilo de vida y si eso no funciona, consulte a un médico que pueda evaluar su condición. Los médicos que tratan los trastornos de la columna pueden ser fisiatras (expertos en rehabilitación, procedimientos intervencionistas y otros tratamientos no quirúrgicos) o cirujanos (ortopedistas o neurocirujanos) que pueden solucionar el problema quirúrgicamente. Para los trastornos de la columna que no implican la pérdida de fuerza o sensación, generalmente existen muchas opciones de tratamiento no quirúrgico, como fisioterapia, medicamentos no narcóticos, inyecciones o tratamientos alternativos (por ejemplo, acupuntura).

¿Existen tratamientos nuevos e innovadores que hayan sido eficaces?

Una tendencia positiva que he visto es el alejamiento de la medicación y la cirugía mayor hacia tratamientos más mínimamente invasivos. Hay un procedimiento que utilizo, es la ablación por radiofrecuencia, en el que básicamente aplico un nervio ofensivo y detengo las señales de dolor hasta por dos años. Si algo está inflamado, los esteroides se pueden insertar directamente usando una máquina especial que permite la guía de imágenes.

Mis colegas en cirugía también están desarrollando mejores técnicas de imagen y hay opciones mínimamente invasivas disponibles en muchos casos cuando se necesita cirugía.

¿Podría ofrecer algunos consejos para una configuración de trabajo más saludable?

Para alguien que se sienta en un escritorio todo el día, le digo que tiene que acondicionar su cuerpo para hacer el tipo de trabajo que le pides, que es sentarse en una silla durante largos períodos. Eso significa fortalecer el núcleo, mantener la flexibilidad y hacer otros ejercicios para mantener el peso bajo.

Optimice su estación de trabajo. Si tiene la suerte de tener un especialista en ergonomía en su oficina para configurar su estación de trabajo, aproveche ese recurso. Generalmente, su monitor debe estar al nivel de los ojos, su silla debe ser ajustable y el teclado debe estar lo suficientemente bajo como para que sus codos estén a 90 grados. Un fisioterapeuta o un médico especialista en rehabilitación pueden darle consejos adicionales.

Para alguien que levanta objetos pesados en el trabajo, investigue los estándares de su lugar de trabajo sobre cómo levantar objetos pesados correctamente y asegúrese de seguir esas pautas.

¿La forma en que duermes afecta el dolor de cuello y espalda? ¿Y tu dieta?

Lo más importante es conseguir un sueño reparador. La mecánica real de su cama importa menos de lo que algunas empresas le harían creer. No he visto un buen estudio que examine diferentes posiciones para dormir a lo largo del tiempo y su impacto en el dolor de columna.

No hay muchos trucos con la dieta, pero sí conviene evitar los alimentos que provocan inflamación y te harán subir de peso, como los alimentos procesados y los alimentos con exceso de calorías y azúcar simple.

¿Alguna investigación o tratamientos nuevos y prometedores?

Existe un potencial real sin explotar de los tratamientos regenerativos.

¿Habrá formas de regenerar discos? El plasma rico en plaquetas (un procedimiento en el que se obtienen factores de crecimiento en la sangre y se inyectan de nuevo en el lugar lesionado) se ha utilizado en la medicina musculoesquelética para trastornos musculares y articulares, pero todavía es un tratamiento no probado para la espalda. Hay más investigación por hacer, pero hay esperanzas de que sea así en el futuro. Los cirujanos de columna también están proponiendo cirugías más breves, más específicas y mínimamente invasivas, lo que ciertamente es más atractivo para los pacientes.

El doctor Clark Smith es fisiatra en el NewYork-Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center y profesor asociado John A. Downey de rehabilitación y medicina regenerativa en la Universidad de Columbia Vagelos College of Physicians and Surgeons.

Smith se especializa en el tratamiento de pacientes con lesiones de la columna y deportivas agudas y crónicas. Está certificado por la junta tanto en medicina física y rehabilitación como en medicina del dolor.