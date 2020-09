Ciclo peligroso: ¿Sabes cómo identificarlo?

Cuando una persona se en­cuentra en una relación vio­lenta es proba­ble que sea parte de lo que llamamos ‘Ciclo de la Vio­lencia’. Investigaciones rea­lizadas por la especialista Leonor Walker (1979) iden­tificaron diferentes etapas que caracterizan y descri­ben esta relación.

La primera etapa es la ‘acumulación de tensión’, esta retrata los compor­tamientos en los cuales el agresor se irrita fácilmen­te o expresa aspectos que le desagrada que su pare­ja realice, por ejemplo: no me gusta que salgas, ¿Por qué te pones esa ropa? ¿Por qué la comida no está lista? ¿Con quién chateas? Y de­más. Esto puede hacer que la víctima sienta impoten­cia, rabia, incomodidad o tristeza ante tales reclama­ciones o imposiciones.

La segunda etapa del ci­clo es la ‘explosión’ de la violencia y agresión. Así como una olla de presión encendida con la válvula cerrada, esta persona ex­plota ante cualquier situa­ción. Aquí se evidencian las manifestaciones de vio­lencia más agresivas ta­les como: golpes, insultos, descalificaciones, minimi­zación, humillaciones, en­tre otras. Es de esperarse que las victimas puedan sentir miedo, ansiedad, rechazo, tristeza, insegu­ridad y culpa, ya que este momento genera una vul­nerabilidad significativa.

La tercera y última fa­se: ‘luna de miel’ caracteri­zada por calma, arrepenti­miento y/o reconciliación. El agresor expresa un aparente “cambio” algunos piden per­dón, hacen regalos, prome­sas, buscan sexualmente a la

pareja, hacen chistes etcéte­ra. Además, se encuentra el agresor que puede ignorar el hecho pasado en la explo­sión, y actúa como que nada ha sucedido e inicia un proce­so de aparente calma.