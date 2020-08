Una dominicana preside la Clase 59 del Colegio Interamericano de Defensa

Marta Quéliz

Santo Domingo

El Colegio Interamericano de Defensa (CID) es una institución singular en el Hemisferio Occidental. Se encuentra en el Distrito de Columbia, Estados Unidos. Desde su apertura en el año 1962 hasta la fecha ha graduado cerca de 2,500 estudiantes y algunos han ocupado la Presidencia de su país. Tal es el caso del ecuatoriano Lucio Gutiérrez, la chilena Michelle Bachelet y el guatemalteco Otto Pérez Molina.

República Dominicana también conoce de las enseñanzas. Nancy Patricia Franjul Pérez acaba de graduarse en esta institución que tiene la misión de formar oficiales militares, policías nacionales y funcionarios gubernamentales civiles de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que asuman cargos de alto nivel dentro de los gobiernos.



“Los conocimientos se obtienen a través de programas académicos de posgrado y nivel avanzado de defensa, seguridad y disciplinas relacionadas, centradas en el hemisferio. Los estudiantes solamente entran por nominación de sus respectivos países y luego pasan por un proceso de depuración y selección, para poder formar parte”, explica Patricia Franjul tras informar que la entidad funciona bajo la dependencia de la OEA y la Junta Interamericana de Defensa (JID).



Con su reciente investidura de la Maestría en Ciencias y Diploma en Defensa y Seguridad Interamericanas, la cual es única y está totalmente acreditada en Estados Unidos, la profesional dominicana pone en alto el nombre del país y deja claro el esfuerzo que día a día hacen los jóvenes para capacitarse y prepararse con miras a contribuir a la transformación de las sociedades.

Jóvenes capacitados

Hoy, 12 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de la Juventud, para Franjul Pérez es de mucho orgullo saber que República Dominicana cuenta con una buena representación tanto en el ámbito nacional como internacional.



“Es importante que se sepa que hay jóvenes que se están formando para lograr avanzar por sus propios méritos y competencias, no por las relaciones que antes abrían las puertas para ocupar posiciones sin la debida preparación. Hoy no es así. Todo ha cambiado. Hay un grupo de muchachos y de muchachas formándose para transformar el mundo”, puntualiza con satisfacción.



Ella habla desde su experiencia. Desde que inició la maestría fue elegida presidente de la ‘Clase 59’. “Esa posición la logré cuando comenzamos la manera de hacer la diferencia. Y fíjate que lo conseguí. Una vez fui escogida, me correspondía seleccionar a los miembros del equipo de trabajo y conformé una Junta Directiva que se convirtió en la primera en la historia de la institución compuesta sólo por mujeres”. Lo dice con la satisfacción que da el deber cumplido.



Se graduó en la Promoción 59, realizada el 26 de junio del presente año en una ceremonia que contó con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, como invitado especial, quien resaltó la manera en que se han enriquecido los graduados a través de esta maestría.

El director del CID, mayor general James Taylor, les deseo éxitos a todos los egresados, resaltando su capacidad de resiliencia para finalizar su año académico.



Finalmente, Nancy Patricia Franjul, quien tuvo la oportunidad de dar un discurso como presidente de la Clase 59, dijo que está segura que esta marcará un hito de éxitos para el bien de sus respectivos países y que sabrán trabajar juntos para encontrar soluciones y enfrentar retos, desafíos y amenazas que pesan sobre nuestro hemisferio.

Durante la pandemia

La Promoción 59, más allá de cumplir con las asignaciones correspondientes, sus integrantes debieron reinventarse para enfrentar la situación creada por la pandemia del Covid-19.

“Desde que inició la crisis, el CID rápidamente se adaptó a las nuevas circunstancias y recibimos conferencias de expertos de casi todos los países del hemisferio, de manera virtual, para hablarnos sobre el manejo de la pandemia en sus respectivos países, y así nosotros poder tener una visión global de la situación actual, lo cual nos permite ser asesores estratégicos de seguridad y defensa hemisférica, con conocimientos actualizados para ejercer una labor de calidad, tan pronto nos reintegramos a nuestros puestos de trabajo”, cuenta.



Se agregó la asignatura de Ciberseguridad al programa académico y en tercer lugar, fue la primera promoción que dejó de recibir las clases de manera presencial para pasar a las plataformas virtuales (desde marzo del presente año), debido a la pandemia del Covid-19.

Al respecto Franjul Pérez comenta: “Vinimos para aprender a encontrar soluciones a los problemas complejos de nuestro hemisferio y terminamos enfrentando la mayor pandemia de la historia de la humanidad, por lo que nos tocó poner en práctica todo lo aprendido desde antes de graduarnos”.



Aunque dice que el CID tiene un curso de manejo de crisis antes de finalizar el año de estudios, admite que nunca como ahora había sido sobre algo tan real. Aquí los estudiantes compiten y tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el curso, como el pensamiento estratégico, las relaciones internacionales, las relaciones cívico-militares, la seguridad multidimensional y la economía política, a través de herramientas de gestión de crisis y de un modelo de simulación.

“Nuestro equipo de ocho estudiantes logró ganar el primer lugar de este ejercicio y adicionalmente obtuve un premio especial por ‘el manejo de los medios de comunicación’ durante el simulacro”, comparte con Listín Diario.

La agenda

Durante todo el año participaron en estudios de campo para conocer mejor las relaciones estratégicas y las instituciones democráticas que ejercen funciones esenciales para fortalecer el marco interamericano de defensa y seguridad.

“Visitamos las Naciones Unidas y el New York Stock Exchange, en New York. También el Comando del Norte de los E.E.U.U. (USNORTHOCOM), el Comando de Defensa Aeroespacial (NORAD) y el USSPACECOM, en Colorado Springs, las Sedes del Ejército Norte, Ejército Sur y Air Forces Cyber (en San Antonio, Texas), la Sede del USSOUTHCOM y el 7mo Distrito de la Guardia Costera de los Estados Unidos, en Miami, entre otras instituciones”.

Sobre sus compañeros opina que fueron muy resilientes para seguir dando el 100% en la clase a pesar de la incertidumbre que provocaba esta crisis de salud. Se vieron obligados a crear espacios de trabajo en nuestras casas, lidiando al mismo tiempo con el cambio en el sistema educativo de nuestros hijos y el confinamiento en el hogar, también aprendimos a usar diversas plataformas de trabajo virtual, pero nada nos impidió lograr cumplir con todos nuestros compromisos.

Historia del CID

El Colegio Interamericano de Defensa está ubicado en el Fuerte Lesley J. McNair y se inauguró oficialmente el nueve de octubre de 1962 cuando el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Rusk, entregó el edificio y mobiliario en nombre del gobierno de los Estados Unidos.

El doctor José A. Mora, entonces secretario general de la OEA, fue el principal orador durante la ceremonia de inauguración. La primera promoción, que consistía de 29 cursantes representando a 15 de los países americanos, recibieron sus diplomas el 20 de marzo de 1963 cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, pronunció el discurso de graduación e hizo entrega de las diplomas.