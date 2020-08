En avión desde Madrid, ¿cómo cuidarse?

Carmenchu Brusíloff

A mi nieta Pamela, quien llegó por unos días en avión desde Madrid, pregunté cómo se cuidó durante el vuelo. Apar­te de la mascarilla, me cuenta, llevó un frasquito de alcohol y con la toalli­ta desinfectante entregada por la azafata, antes de sentarse limpió la butaca por completo: espaldar, reposabrazos, asiento e incluso la bandeja reclina­ble delante suyo.

Los berrinches de los niños son el problema

En el vuelo de Iberia le asignaron ventana. El asien­to del medio estaba vacío. Pero detrás tenía a un ni­ño. De las ocho horas del vuelo, pasó tres pegando gritos. Y como los niños no tienen que usar mascari­lla, cada cierto tiempo Pamela limpiaba su reposaca­bezas. Por si acaso… porque los niños pueden trans­mitir el coronavirus. Igual problema se le presentó a mi nieto Axel, que en vuelo de Air Europa desde Ma­drid sufrió los gritos constantes no de uno sino de va­rios niños. Era insoportable. Me pregunto si las ae­rolíneas podrían crearles alguna entretención para cuando la vida empiece a recuperar su normalidad interrumpida por la pandemia y los vuelos empiecen a traer nuevamente a los turistas…

Comida sin las bandejas

‘A mí lo que me preocupa en el avión es la hora de la comida, cuando todo el mundo se quita la masca­rilla’, decía días antes Pamela. En consecuencia, al recibir su bolsa con comida (ya no la traen en ban­deja) la dejó cerrada por hora y media, esperando a que todos los pasajeros terminaran de almorzar y tuvieran la mascarilla puesta. Entonces se quitó la suya. (Toda precaución es poca cuando del Co­vid-19 se trata). Al abrir la funda, de lo que ofrecían (en clase Económica) solo quiso el sándwich. No había plato fuerte, pero sí ensalada, que no probó.

Librería cambia horario

La librería Cuesta, para dar facilidades a los aman­tes de los libros, ha variado los horarios de apertura debido al toque de queda. De lunes a viernes está abriendo a las 9.00 de la mañana y cierra a las 5:00 de la tarde. Los sábados y domingos abre a las 9:00 a.m. y cierra a las 3.00 p.m.

Nueva galería de arte

en Punta Cana

Con el nombre de Artworks, el artista dominicano Oscar Abreu abrirá una galería de arte en la plaza Blue Mall de Punta Cana. La actividad será el 26 de este mes, a las 2:00 de la tarde. Cumplirán con to­das las medidas de seguridad con relación al Co­vid-19, según indica un e mail enviado a Menudo. Abreu expondrá su colección inédita ‘Memoria de la incertidumbre’, un título a tono con la situación que se vive a nivel mundial.