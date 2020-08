Estudios por imágenes son clave en diagnosis y seguimiento de covid-19

Jaclin Campos

Santo Domingo, RD

La alta demanda de pruebas PCR para detectar el SARS-CoV-2, virus que causa la covid-19, puede hacer que la condición de un paciente se agrave mientras espera por los resultados de laboratorio.

Debido a ello, los estudios por imágenes para evaluar el estado de los pulmones han adquirido mayor relevancia (la covid-19 es una enfermedad multiorgánica cuyo blanco de ataque inicial y primordial es el sistema respiratorio).

La radiografía de tórax, la tomografía axial computarizada (TAC) y la sonografía de tórax se están empleando para valorar la severidad del cuadro en personas con diagnóstico o sospecha de covid-19, informa la presidenta de la Sociedad Dominicana de Radiología (SODORAD), Paula Messina.

“La radiografía de tórax es el método inicial de abordaje en estos pacientes, pero la evidencia demostró que tiene baja especificidad y debido a que las manifestaciones incipientes de covid-19 pueden pasar inadvertidas incluso para los ojos expertos, se ha sugerido realizar la TAC de tórax en todos los pacientes con sospecha de la enfermedad”, explica la especialista del Hospital General de la Plaza de la Salud y de Novo Diagnosis (@novodiagnosis).

En cuanto a la sonografía de tórax, la radióloga señala que se reserva para enfermos que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos cuando no se cuenta con equipo de rayos X portátil y se desea dar seguimiento a las complicaciones pulmonares.

El procedimiento (que se basa en el uso de ondas sonoras) se aplica además en pacientes a los que no se les pudo realizar una TAC de tórax y requirieron rápida colocación en ventilación mecánica.

“En nuestro país ha sido poco utilizado, debido al alto riesgo de contacto tan directo con el paciente y el alto riesgo de contagio”, comenta Messina.

En cuanto a la radiografía de tórax (rayos X o placa de tórax), no es el método más sensible, pero tiene gran utilidad para complementar el diagnóstico cuando no existen otras opciones disponibles.

TAC: el método más preciso

De acuerdo con Messina, la tomografía de alta definición (TAC de tórax) es el estudio radiológico de mayor importancia en estos casos.

“A medida que se va deslizando va adquiriendo cortes axiales que luego se pueden reconstruir en imágenes completas volumétricas 3D de los órganos como anatómicamente los hemos estudiado en nuestras clases de anatomía, lo que facilita la detección y observación de las enfermedades que se hacen evidentes”, expone.

Con la tomografía se pueden ver hallazgos característicos de una inflamación pulmonar de tipo viral que, por los signos presentes, sugieran fuertemente un caso de covid-19.

“Estos hallazgos aparecen y se observan con mayor facilidad y primero en TAC que en la radiografía de tórax y muy al principio de la enfermedad, por lo cual lo hace la primera opción cuando está disponible”, expresa Messina. “Luego, los controles en pacientes hospitalizados se hacen con radiografía portátil y tomografías dependiendo de cómo va evolucionando el paciente”.

Debido a su alto costo, no todos los centros cuentan con equipos para la realización de TAC, que suelen concentrarse en clínicas y hospitales de alto flujo.

Rol del radiólogo

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Radiología afirma que esta especialidad médica tiene un rol “muy importante” como herramienta de apoyo para el diagnóstico, la detección temprana y el seguimiento de la covid-19.

Por un lado, los hallazgos de los estudios por imágenes ayudan a identificar los casos graves para tratar de contener sus consecuencias; por otro, ayudan a romper la cadena de contagios alertando quiénes podrían ser portadores con síntomas leves.

Messina cuenta que desde el inicio de la actual crisis sanitaria la SODORAD ha estado trabajando en las actualizaciones de protocolos y recomendaciones.

En mayo la entidad difundió un documento informativo (“Servicios de imágenes en tiempo de Covid-19”) entre sus miembros y las diferentes instituciones pertinentes.