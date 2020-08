¿Es saludable el ayuno intermitente?

Health Matters

Nueva York

Si escuchas a más personas promocionar los beneficios del llamado ayuno intermitente, no estás solo. La tendencia a la pérdida de peso, que requiere reducir drásticamente su consumo de calorías un par de días a la semana, está en todas partes en estos días, con fanáticos tanto en bloggers de salud como en entrenadores personales, así como celebridades como Beyoncé y Dwayne “The Rock” Johnson.

Profundice un poco más y encontrará investigaciones actuales en ratones que sugieren que la práctica puede tener beneficios de adelgazamiento y resistencia para los humanos, pero se requiere más investigación a más largo plazo.

Sin embargo, no es aconsejable para todos, como las mujeres embarazadas o las que toman medicamentos, dice la doctora Shilpa Ravella, gastroenteróloga del New York Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center y profesora asistente de medicina en Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

En este artículo ella arroja luz sobre la práctica, que ha existido durante siglos.

¿Qué es el ayuno intermitente?

Es una forma de disminuir las calorías en ciertos momentos del día o de la semana. Hay muchas formas diferentes de hacer esto. Por ejemplo, puede tener un ayuno intermitente que implica comer lo que quiera durante cinco días y luego comer muchas menos calorías en dos días de la semana. Entonces, alrededor de 500 calorías en dos días y luego comidas regulares el resto de la semana. También puede ayunar cada dos días, por ejemplo, comer 500 calorías cada dos días.

¿Es saludable?

El ayuno ha existido durante miles de años y puede mejorar la salud. Desde una perspectiva evolutiva, nuestro hábito de comer tres comidas al día y luego comer bocadillos, comer mientras vemos televisión por la noche y comer todos estos alimentos diferentes durante el día es bastante anormal. Durante gran parte de la historia humana, nuestro acceso a la comida fue muy esporádico. Lo creas o no, tenemos tejido adiposo con reservas de energía que pueden soportar el cuerpo durante una semana si no podemos tener acceso a los alimentos.

Se han realizado estudios en humanos y animales que han demostrado que el ayuno de solo dos a cinco días al mes puede reducir los biomarcadores (un indicador medible de algún tipo de estado o condición biológica) para cosas como diabetes, cáncer y enfermedades cardíacas. Reduce la insulina y una hormona llamada factor de crecimiento similar a la insulina, o IGF1, que está relacionado con el cáncer y la diabetes. Cuando baja la insulina y el IGF1, las células salen del modo de crecimiento y entran en un estado de mantenimiento. Este mantenimiento puede ayudar con el proceso de envejecimiento y disminuir los factores de riesgo de enfermedad. También hay estudios que han demostrado que el ayuno puede ayudar a mejorar los síntomas en pacientes con enfermedad autoinmune, por ejemplo.

¿Tiene alguna desventaja?

Si vas a consumir menos calorías, debes asegurarte de llevar una dieta muy saludable para evitar la desnutrición. Esto incluye comer frutas, verduras, granos integrales, nueces y frijoles. Solo porciones más pequeñas, básicamente. Y recuerda mantenerte bien hidratado.

Si está haciendo un programa de ayuno intermitente donde dos días a la semana está comiendo 500 calorías, no es una licencia que en cinco días a la semana pueda comer mucha comida chatarra o lo que quiera. Es importante comer una dieta variada con muchas frutas, granos integrales y verduras frescas.

¿Hay personas que no deberían probarlo?

El ayuno no es apropiado para mujeres embarazadas o personas con diabetes, que corren el riesgo de tener niveles bajos de azúcar en la sangre, especialmente si están tomando insulina o medicamentos orales. Las personas con otras afecciones que requieren una gran cantidad de medicamentos deben evitar el ayuno intermitente al igual que aquellos que están desnutridos o tienen bajo peso. Las personas con problemas de malabsorción y deficiencias nutricionales pueden tener problemas al intentar el ayuno intermitente. Es importante echar un vistazo a los problemas médicos de cada individuo antes de determinar si el ayuno intermitente es apropiado. Antes de embarcarse en un programa de ayuno intermitente, es importante trabajar con un médico y un nutricionista.

¿Existen diferentes formas de incorporar el ayuno intermitente en su estilo de vida?

Si la gente no puede hacer dos días de ayuno, siempre puede intentar comer con tiempo limitado. Practico una versión de ello. No soy terriblemente estricta al respecto, pero trato de consumir todas mis calorías en aproximadamente nueve horas durante el día. Luego tengo una especie de ayuno extendido después de eso hasta el día siguiente. Algunos datos dicen que si consumes todas las calorías en ocho o nueve horas, eso puede tener efectos positivos para la salud y contrarrestar ciertos procesos de enfermedades, incluida la reducción del riesgo de cáncer y el mantenimiento de un peso saludable. La razón es que le está dando un descanso a su sistema digestivo durante un cierto período de tiempo, lo que le permite al cuerpo entrar en esa “fase de mantenimiento”, que desencadena la regeneración celular.

¿Hay algo más que las personas deberían saber antes de comenzar?

Realmente creo que la clave es la calidad de su dieta. Eso es lo más importante, más allá del ayuno intermitente, que su dieta esté llena de frutas y verduras, granos integrales y todo eso. Si adopta una dieta saludable basada en plantas, es una de las cosas más notables que puede hacer para cambiar su vida.

Especialista

Shilpa Ravella es gastroenteróloga del New York Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center y profesora asistente de medicina en Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons., donde dirige el Programa de intestino delgado para adultos, administrando las evaluaciones gastrointestinales y la atención médica de pacientes adultos con trasplante intestinal y multivisceral.