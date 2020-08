MapeRD sobre los animales callejeros: educar y esterilizar son la solución al maltrato y a la sobrepoblación

Yaniris López

yaniris.lópez©listindiario.com

Santo Domingo

La esterilización y castración de perros y gatos callejeros es la medida más recomendada para controlar la sobrepoblación de los animales sin dueños.



Esto representa una mejora en sus necesidades fisiológicas y se reducen las posibilidades de accidentes, mordeduras y enfermedades.



A realizar estas prácticas de manera desinteresada se ha sumado, al igual que otras fundaciones, el portal dominicano MapeRD.



Con las jornadas gratuitas que realizan desde hace año y medio en diversos puntos del país, el espacio dedicado a educar sobre la protección animal asegura que contribuyen a buscar soluciones desde la raíz del problema.



“El objetivo es disminuir la sobrepoblación de perros y gatos que hay aquí; la mayoría mueren en accidentes, atropellados por vehículos. Las autopistas nuestras son cementerios de animales. No hay parte del país que vayas y no encuentres perros y gatos muertos en cualquier lado”, explica MapeRD a Listín Diario.



Como los perros y gatos nacen en cualquier lado, en los montes, y salen a las calles y carreteras a buscar alimento, no hay siquiera una cifra aproximada de la cantidad de animales callejeros que existen en el país. “Pero son muchos”, alerta MapeRD.



Gracias al programa, ya han esterilizado 700 animales.



Este aporte, más la exitosa campaña audiovisual con vallas de todos los tamaños distribuidas por toda la ciudad y algunas provincias, así como la campaña de educación permanente en contra del maltrato animal a través de sus redes sociales, le han merecido el reconocimiento de la ciudadanía y de instituciones.



“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y una forma de demostrar que nosotros estamos vinculados a la educación es la protección de los animales”, señala el Instituto Superior para la Defensa (Insude) en un video en el que felicitan a MAPE por la “labor altruista que hace a favor de la protección de los animales de República Dominicana”.



Los testimonios compartidos por las redes sociales de los que MapeRD se hace eco también sensibilizan a los seguidores del portal.



Es el caso de Nelson Viñas, un señor de La Vega que adoptó a una perrita que perdió la movilidad de sus patas traseras luego de ser atropellada por un vehículo en la autopista Duarte.

Viñas le construyó un carrito a modo de prótesis y la pequeña comenzó a conocerse como la “perrita Maravilla”.



MapeRD le visitó y le donó comida, los gastos de atención veterinaria si los requería y dinero (10,000 pesos) para que Viñas le construyera, como así había manifestado, “un carrito más moderno”.



“Yo la vi la perrita y como que se me conmovió el corazón (…), dije tengo que hacer algo por ella”, comentó Viñas durante la visita que le hizo el portal.



Luego de hacerle un coche nuevo a Maravilla, Viñas usó parte del dinero y construyó otro carro para una cachorra que también lo necesitaba.



Otros seguidores de MapeRD, emocionados por la labor desinteresada del portal, se hacen tatuajes con su logo o comparten videos con mensajes de ánimo, aliento y complicidad.



Altruismo durante la pandemia



La solidaridad de MapeRD también se ha puesto de manifiesto durante la pandemia por el Covid-19, con la donación de miles de libras de alimentos y dinero a personas que ayudan a los animales callejeros y abandonados.



Las donaciones, equivalentes a más 285 mil pesos durante la pandemia por el nuevo coronavirus, las realizan a personas de bajos recursos para motivarlos a continuar la labor en este tiempo de crisis.



Durante la cuarentena, MapeRD ha donado unas 4,000 libras de alimentos para perros y otras 700 libras para gatos.



Todo esto se realiza bajo un perfil anónimo, como ha sido desde su creación. MAPE tampoco solicita ni recibe ningún tipo de contribución económica para dar esta ayuda, pues todas las contribuciones provienen del patrimonio de su fundador.



Próximas jornadas

Ya están llenos los cupos de la jornada de esterilización número 10 de MapeRD. En esta ocasión ofrecieron 50 cupos para castrar a perritos sin hogar en Juan Dolio los días 8, 9, 22 y 23 de agosto.



BENEFICIOS

La Sociedad Humana Internacional (USI, en inglés) recomienda castrar o esterilizar a los animales de compañía porque, “sin iniciativas de esterilización y castración, los animales sin hogar a menudo son sacrificados, abandonados o mueren por enfermedad. La esterilización es fundamental para el manejo de la sobrepoblación y de las preocupaciones sobre control de enfermedades”.



Hacerlo, asegura la entidad, reduce conductas indeseables relacionadas con las hormonas; las hembras ya no tienen un ciclo hormonal y esto elimina la atracción y el acercamiento indeseados de perros machos; el instinto por deambular se reduce enormemente y el comportamiento ansioso y agresivo disminuye, lo que ayuda a su vez a disminuir la incidencia de mordeduras.