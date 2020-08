El cabello revela la conexión entre la dieta y el estado socioeconómico

(Madrid) Europa Press

Los investigadores de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, han descubierto que los isótopos estables del cabello revelan una divergencia en la dieta de acuerdo con el estado socioeconómico, lo que constituye una forma de evaluar la dieta de una comunidad y sus riesgos para la salud, según aseguran los autores en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Milímetro a milímetro, el cabello construye un registro de tu dieta. Como los mechones de pelo están hechos de aminoácidos que provienen de los alimentos, conservan los rastros químicos de la proteína en ese alimento. Es un registro lo suficientemente fuerte como para mostrar si se prefieren hamburguesas vegetarianas o hamburguesas con queso y beicon doble.

Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Utah encuentra que este registro revela una divergencia en la dieta de acuerdo con el estado socioeconómico, con áreas de menor SES que muestran mayores proporciones de proteínas procedentes de animales alimentados con maíz. Es una forma, escriben los autores, de evaluar la dieta de una comunidad y sus riesgos para la salud.

"Esta información puede usarse para cuantificar las tendencias dietéticas de modos que las encuestas no pueden capturar -asegura el profesor Jim Ehleringer, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Utah-. Nos gustaría ver a la comunidad de la salud comenzar a evaluar los patrones dietéticos mediante encuestas de isótopos capilares, especialmente en diferentes grupos económicos dentro de los Estados Unidos".

A partir de la década de 1990, Ehleringer, los profesores Denise Dearing y Thure Cerling y sus colegas comenzaron a analizar las formas en que los rastros de las dietas de los mamíferos podían reflejarse en el pelo.

Las diferentes fuentes de alimentos tienen diferentes proporciones de isótopos estables, o átomos del mismo elemento con pesos ligeramente diferentes. A medida que los alimentos se descomponen en aminoácidos, los isótopos presentes en los alimentos, incluidos los de carbono y nitrógeno, llegan a todas las partes del cuerpo, incluido el cabello.

El agua, que varía en sus proporciones de oxígeno e isótopos según la geografía, funciona de la misma manera. Entonces, en 2008, Ehleringer, Cerling y sus colegas publicaron resultados que muestran que la composición isotópica del cabello podría rastrear los viajes de una persona, en virtud de los isótopos en el agua que beben. "Luego comenzamos a considerar lo que podríamos aprender de los isótopos de carbono y nitrógeno en el cabello", recuerda Ehleringer.

Para el ganado criado en operaciones concentradas de alimentación animal, el maíz que comen se incorpora a sus tejidos. El maíz pertenece a un grupo de plantas llamadas plantas C 4 , que incluyen la caña de azúcar, y las fotosíntesis son diferentes a las plantas C 3 , un grupo que incluye legumbres y vegetales.

Entonces, si comes proteínas animales que comieron maíz, los aminoácidos que componen tu cabello tendrán proporciones de isótopos más como el maíz. Si su proteína proviene más de fuentes vegetales o de animales que comieron plantas C 3, tu cabello tendrá una firma isotópica más parecida a las plantas C 3.

Esos son los principios del análisis de isótopos capilares, pero este estudio trata sobre las aplicaciones, y para eso necesitaron algunas muestras de cabello. Para recolectarlas fueron a peluquerías y salones de belleza de 65 ciudades de los Estados Unidos. También recolectaron muestras de 29 códigos postales en el Valle de Salt Lake para estudiar intensivamente una sola área urbana.

Los barberos y los dueños de los salones fueron solidarios, dice Ehleringer. "Luego nos dejaron ir al basurero y sacar un puñado o dos de cabello, que luego clasificamos en grupos identificables que representan a las personas". Esta técnica de muestreo fue ciega, agrega, a la edad, el sexo, los ingresos, el estado de salud del individuo o cualquier otro factor, excepto el registro de isótopos. En total, recolectaron muestras que representan a casi 700 personas.

Los resultados mostraron variaciones en las proporciones de isótopos capilares, tanto a nivel local como nacional, pero dentro de un rango relativamente estrecho. Dentro de esa variación encontraron que los valores de isótopos de carbono se correlacionaron con el costo de vida en los códigos postales donde se recolectaron las muestras. Estudios previos proporcionaron los valores esperados de isótopos desde los extremos del espectro de la dieta, desde veganos hasta carnívoros.

Las muestras recolectadas del Valle del Lago Salado ofrecieron la oportunidad de examinar con mayor detalle los factores detrás de la variación de isótopos. Sorprendentemente, los isótopos de carbono del cabello se correlacionan con el precio del corte de cabello en el lugar de muestreo.

"No habíamos imaginado que sería posible estimar el precio medio que un individuo había pagado por su corte de cabello conociendo los valores de isótopos de carbono", escriben los autores.

Con la vista puesta en la dieta, los autores encontraron que las firmas de isótopos similares al maíz predominaban entre las áreas de menor estatus socioeconómico, y que los consumidores de carne predominantemente en las muestras obtuvieron su proteína de animales alimentados con maíz.

Y dieron un paso más cuando, utilizando los datos de la licencia de conducir para calcular las tendencias en el índice de masa corporal para códigos postales particulares, los autores descubrieron que las proporciones de isótopos también se correlacionaban con las tasas de obesidad. Esto, escriben, establece conexiones potenciales entre la dieta, el estatus socioeconómico y la salud.

El análisis de isótopos capilares, dice Ehleringer, puede ser una herramienta para evaluar los riesgos de salud de una comunidad. "Esta medida no está sesgada por recuerdos personales, o recuerdos erróneos, que se reflejarían en encuestas dietéticas -resalta-. Como una medida integrada a largo plazo de la dieta de un individuo, la medición se puede utilizar para comprender las opciones dietéticas entre diferentes grupos de edad y diferentes grupos socioeconómicos".