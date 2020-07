70 violinistas se “sanan” en tercera clínica de música

REDACCIÓN L2

Santo Domingo, RD

La crisis por la pande­mia que vive el mun­do no ha detenido a la violinista dominicana Aisha Syed en su in­terés de formar a los amantes de este instrumento. Se ha adaptado a los tiempos y, por primera vez realizó de forma virtual su Clíni­ca Musical, en su tercera versión.

Como siempre lo hace a través de su Fundación Music for Life, logrando culminar con éxito la ac­tividad que, en esta ocasión con­tó con un total de 70 estudiantes y profesores que participaron en los tres intensos días. Charlas te­máticas, ‘Junior Class’, un ‘Senior Class’, clases magistrales y una sesión de preguntas y respuestas dieron forma a la III Clínica Mu­sical. Como en las anteriores ver­siones, todo estuvo libre de cos­to para los 70 violinistas gracias al apoyo de LISTÍN DIARIO y del Banco Popular Dominicano.

“La Fundación Music for Life recibió un número récord de au­diciones en línea para las clases magistrales. Hubo 63 participan­tes activos y siete solistas, quienes fueron escogidos para una hora completa de clase cada uno con­migo. Pero debo decir que el ho­nor ha sido mío, el aprendizaje siempre se da de doble vía, tal vez ellos aprenden sobre mis técnicas y métodos, pero yo me quedo con sus inquietudes y su deseo de su­peración en la música, y eso no tiene precio”, comenta con humil­dad la violinista dominicana con presencia internacional.

Destaca que estudiantes y maestros de República Domini­cana, Colombia, Argentina, Uru­guay, España, Ecuador y Chile fueron los que conformaron el cuerpo estudiantil de esta terce­ra edición. Instituciones como el Conservatorio Nacional de Re­pública Dominicana, la Universi­dad Autónoma de Entre Ríos en Argentina, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre en Uruguay, el Conservatorio Valleuters en Espa­ña, la Academia Patricia Logro­ño en Santo Domingo, el Institu­to Superior del Teatro Colón en Buenos Aires, Batutas en Ecuador y el Hogar del Armonía en San­tiago, entre otros formaron par­te de la III Clínica Musical con sus alumnos presentes.

Las piezas escogidas

Los violinistas solistas escogidos interpretaron repertorios exi­gentes tales como la Ballade de E. Ysaye interpretada hermosa­mente por la dominicana Yohali Montero estudiante del Conser­vatorio Nacional de RD, el tercer movimiento del concierto en mi menor de F. Mendelsohn inter­pretado por el argentino Sebas­tián Ortega egresado del Institu­to Superior del Teatro Colón de Buenos Aires, el 1er movimien­to del concierto no. 2 de H. Wie­niavsky interpretado con un bello sonido por la dominicana Rebe­ca Masalles estudiante del Flori­da State University, el Rondo de W.A. Mozart interpretado con una gran musicalidad por el es­pañol Joan Esteve estudiante en Piccolo Virtuosi en Suiza, el Ada­gio de la Sonata no. 2 de J.S. Ba­ch interpretado por el dominica­no Luis Javier Aracena estudiante del Centro Cultural de Santiago, el 1er movimiento del concierto no. 4 de W.A. Mozart interpreta­do por la ecuatoriana Gabriela Cobo y Playera de P. Sarasate in­terpretada por el español Iago Castell estudiante actual del Con­servatorio Velleuters en Valencia, España .

DE INTERÉS

Presentaciones

Aisha Syed ha realizado un sin número de conciertos vir­tuales incluyendo uno de los primeros para Listín Diario, también en el Teatro Nacio­nal de Ecuador Casa de la Música, en el Royal Opera House de la India, en el Tea­tro Nacional dominicano, Lexus Dominicana y la serie de tres conciertos “De Vuelta a la Esperanza” para el Diario Libre con 12 movimientos de las Partitas de J.S. Bach.