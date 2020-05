Crisis de salud mental en tiempos de pandemia

Olga María Renville

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Es necesario tomar medidas preventivas y poner atención a este aspecto tan importante de la salud, el cual indudablemente se ve afectado por la situación que vivimos mundialmente.

A pesar de estar enfocados en combatir la pandemia mundial, debemos tener claro que también estamos en medio de una crisis de salud mental. Millones de personas sufren en silencio. Están tristes y solos. Se sienten asustados y sin esperanza.

Estos sentimientos pueden llegar a consumirnos e interferir con nuestras vidas de manera profunda: interrumpir nuestro sueño, hacer que sea imposible concentrarnos, poner estrés en nuestras relaciones o hacernos sentir que, incluso salir de la cama resulta difícil.



Hay una dinámica negativa en nuestra cultura cuando se trata de enfermedades mentales. Se nos enseña a sentirnos avergonzados cuando llegamos a un momento emocional difícil, como si sentirse preocupado o triste fuera anormal. La ironía es que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 50% de nosotros experimentaremos una enfermedad mental en algún momento de nuestras vidas.

Muchas personas nunca habían experimentado un desafío de salud mental y ahora sufren de ansiedad y depresión. Algunos luchan por adaptarse a las condiciones de la cuarentena, y las consecuencias económicas del virus: pérdida de empleo, estrés financiero, enfermedad y / o la muerte de un ser querido.



Otros están siendo golpeados por el impacto de la cuarentena: se sienten abrumados al tratar de equilibrar el trabajo con el cuidado de los niños, quedarse atrapados en casa con una pareja o padre abusivo, o estar solos por largos períodos de tiempo.



Estas son algunas recomendaciones para ayudarlos a sobrellevar la crisis:



• Muchas personas lo tienen mucho peor que tú. Tienes mucho por lo que estar agradecido. Enfócate en esas cosas. Pero eso no significa que no estés sufriendo. Una de las cosas que hace que la recuperación de la depresión sea tan desafiante es la creencia de que una persona "debería" sentirse feliz todo el tiempo, y "no debería" sentirse triste.



A menudo, otros les dicen esto (por ejemplo, "solo sonríe" o "simplemente sé feliz", algunas de las peores cosas que puedes escuchar si estás deprimido). Este tipo de conversación solo sirve para hacer que las personas se sientan culpables por el hecho de que están deprimidas, lo que no es muy útil para la recuperación.

Trata de observar las oportunidades que tienes alrededor, incluso durante una crisis. Centrarse en las oportunidades puede ayudar a salir de una crisis fuerte más sabio que nunca.

Eres humano. Los seres humanos experimentan tristeza y dolor, que veces se convierte en depresión y puede durar semanas o incluso meses.



• Deja de compararte con otros. La comparación social es lo peor; especialmente en las redes sociales. Recuerde esto: el césped siempre es más verde al otro lado de la cuarentena.



En las redes sociales, verás caras sonrientes de parejas acurrucadas en el sofá (mientras estás solo), padres que realizan actividades creativas con sus hijos (mientras los tuyos están en los dispositivos) y personas en caminatas (mientras estás atrapado en tu Departamento).



Los estudios han demostrado que la felicidad tiene menos que ver con la realidad de nuestra situación y más con la privación que sentimos cuando vemos a otros que parecen divertirse más (según la teoría de la privación relativa). Debes estar consciente de que, a veces, esas personas se sienten tan miserables como tú, pero no publican esas fotos en las redes sociales.



• El dolor es real. Es importante que se tome tiempo para honrar la realidad. Dedique tiempo a llevar un diario sobre sus sentimientos y hable con otra persona que lo apoye.



Date permiso para llorar si sientes la necesidad. Es bueno para ti. Sin embargo, puede ser muy útil si también, varias veces al día, cambias la atención para buscar oportunidades a tu alrededor: oportunidades para mejorar tu vida o experiencias emocional en este momento.



• Pedir ayuda. La conexión social es crítica para nuestra salud mental. Conéctese diariamente con amigos y familiares utilizando la tecnología. No esperes a que otros te contacten; inicie el contacto usted mismo.



Si su salud mental se ha visto afectada y está teniendo un impacto significativo en su estado de ánimo, sueño, hábitos alimenticios, relaciones, capacidad para lidiar con el estrés o su capacidad para manejar su vida, busque la ayuda de un terapeuta.



No hay ninguna razón por la que deba pasar por esto solo y la terapia puede ayudar. La buena noticia es que ahora hay más oportunidades que nunca para establecer una relación con un terapeuta que utiliza los servicios en línea a través de la web.

______________

Olga María Renville es psicóloga y terapeuta familiar