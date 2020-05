A la Moda: Edición digital con portadas múltiples

Santo Domingo, RD

La revista A la Moda, publicación de LIS­TÍN DIARIO dedica­da a las tendencias y nuevas corrien­tes de la moda continúa firme en su paso hacia la evolución. La primera revista de moda de República Dominicana cumplió recientemente 29 años en el mercado local, reinventándose en términos de formato y conte­nido a través del tiempo.

Ante el escenario de la cua­rentena por el Covid-19 el mun­do se ha digitalizado aún mas, y partiendo de esta realidad el número correspondiente a la primavera-verano 2020 y su edición ‘Opening Seasons’, ha servido como oportunidad ideal para presentar un nuevo con­cepto digital que a partir de esta edición incrementará sus fuer­zas a la par de la edición impre­sa y sus actualizaciones en las redes sociales. Por primera vez los lectores podrán tener al al­cance todo el contenido de la revista, marcando así la presen­tación de la plataforma web que a partir de ahora A la Moda su­ma a sus productos

Una nueva reina de las pasarelas en portada múltiple

La portada en esta ocasión per­tenece a Yireh Fernanda, pri­mera modelo latinoamericana en ganar el concurso ‘Elite The look of the year’. Esta compe­tencia que agrupa a talentos del modelaje de diversas par­tes del mundo ha sido el tram­polín para las carreras de Cindy Crawford, Stephany Seymour, Gisele Bündchen entre otras fi­guras consideradas hoy día co­mo referentes en el mundo de las pasarelas. Yireh Fernanda ganó el codiciado título el pa­sado mes de diciembre, y en las páginas de A la Moda cuenta su experiencia durante la compe­tencia realizada en París, Fran­cia.

Es este un número muy es­pecial para A la Moda tan­to por presentar su primera versión digital, como por te­ner en su portada a la gana­dora de tan importante pre­mio en el mundo de la moda. Para conmemorar la ocasión y también por vez primera fueron convocados siete ar­tistas gráficos dominicanos, para intervenir creativamen­te las fotografías de la mode­lo realizadas por el fotógrafo Hairo Rojas con estilismo de Joselo Franjul. De este modo Luis Hidalgo, Samuel Prie­go, Glenda Priego, Gina Ba­rranco, Laura Olivo, Marova y Jefrey Javier Guzmán han interpretado la belleza y esti­lo de Yireh Fernanda a través de siete estilos artísticos que han dado como resultado un trabajo emblemático para la publicación.

CONOCER MÁS

Plataforma digital

En lo adelante revista A la Moda toma un perfil digi­tal fortaleciendo los recien­tes cambios aplicados con los formatos ‘Opening Sea­sons’ y ‘Closing Seasons’, que identifican las estaciones pri­mavera-verano y otoño-in­vierno respectivamente. Me­diante la dirección de inter­net wwww.revistaalamoda.com las lectoras de A la Mo­da podrán conocer más de las tendencias que marcan el mundo actual en diversos ámbitos. De la misma forma mediante las redes sociales pueden tener acceso direc­to al universo de tendencias que identifica a la revista.