Nuestros pies están sufriendo: 10 consejos para cuidarlos y elegir zapatos

Europa Press

Madrid

Da igual que estemos confinados que no... Nuestros pies es uno de nuestros talones de Aquiles... ya sea por estar expuestos a caminar y a las inclemencias del tiempo y del calzado, ya sea por estar en casa.

Y es qué está demostrado que estar todo el día con calzado de estar por casa, no es recomendable, si el pie no va sujeto, lo mismo que estar todo el día descalzo por mucho que nos guste. De la misma forma, el sufrimiento llega con los talones agrietados y las callosidades son los más comunes -que muchas aparecen por el hecho de andar sobre el parqué y el gres-, pero existen otros problemas como verrugas, sequedad, mal olor, pies cansados, ampollas...

Además, pueden sufrir más ya que, tras estar muchos días en casa, no están preparados para hacer deporte como hacíamos normalmente si sales a correr. Según un estudio Salvelox Foot Care Study Spain October 2019, un 78% de la población española sufre de problemas en los pies.

Para lucir unos pies sanos y cuidados, hay que tener en cuenta:

Mantenerlos secos. Es importante para evitar la aparición de hongos y bacterias, por eso es importante secarlos bien tras la ducha. Además, se recomienda no utilizar el mismo calzado dos días seguidos.

Cortar las uñas correctamente. No solo es cuestión de estética, si cortamos las uñas de una forma que no sea la adecuada podemos provocar heridas y onicocriptosis o uña encarnada.

Mejorar la circulación. Los pies son la base sobre la que reposa todo el peso de nuestro cuerpo y por eso hay que prestar especial atención a que la circulación de los pies seas la correcta. Un masaje, o unos simples movimientos adelante y atrás con una pelota de tenis bajo el pie, mejorarán nuestra circulación.

Constante hidratación. Un producto que rehidrate los pies y evite la formación de grietas, callosidades, ampollas... es fundamental para lucir unos pies sanos y bonitos.

Salvelox con un producto 'all in one' que cubre todas las necesidades de los pies y es el único producto que aúna los efectos hidratantes y los antimicrobianos, dando resultados visibles en solo dos semanas. Es una crema con una fórmula patentada, ideal tanto para prevención, como para tratamiento, de pie de atleta, callosidades, talones agrietados, pies secos y mal olor, gracias a sus ingredientes exclusivos como la artemisia abrotanum con efectos antiinflamatorios y un refrescante aroma y 1,5-Pentanodiol. Este ingrediente crea enlaces entre las moléculas de agua en la piel, formando un entorno desfavorable para que se desarrollen los microorganismos y, al mismo tiempo, tiene una elevada capacidad de retención de agua, lo que le otorga propiedades antimicrobianas y altamente hidratantes.

El calzado juega el otro 50 por ciento... Es muy importante la elección de este. Hay empresas como Catchalot que cuenta una completa colección de cómodos zapatos que cumplen con una serie de requisitos para que sean perfectos y convertirse en el compañero perfecto que evitará, debido a estas características, pesadez, dolor de pies e, incluso, lesiones.

Pero, ¿cuál como elegir un buen zapato para que nuestros pies no se resientan? Aquí os dejamos el decálogo del buen zapato:

01. Calzado ergonómico especialmente fabricado para resistir varias horas de deporte, evitando lesiones durante una caminata por la ciudad y más tras haber estado con tanta inactividad.

02. Buenos materiales para que los pies también estén sanos, con lo que se recomienda seleccionar calzado confeccionado en piel de auténtica de máxima suavidad, entre otros materiales de primera calidad.

03. Horma anatómica o ergonómica lo que garantiza que el zapato no quede ni demasiado ajustado ni demasiado holgado.

04. Suela resistente, antideslizante y flexible consiguiendo el bienestar de los pies y garantizando un buen andar.

05. Elasticidad y ligereza, dos cualidades fundamentales de los llamados zapatos cómodos para pies sanos. Estos tres puntos, los reunen sneakers como las de firmas como las de PrettyBallerinas, diseñadas para ser la más cool antes y después del gym proporcionando el máximo confort en tu vida diaria, su especial horma y su suela de 6 cm acolchada se convertirán en tus mejores aliados para tus nuevos retos mientras estamos en casa ya que es aconsejable no estar todo el tiempo con las zapatillas de estar por casa que no sujetan.

06. Tacón moderado, ni plano ni alto. El diseño 'Phoebe' de Úrsula Mascaró, que es un salón de punta fina destalonado con pulsera que rodea al tobillo y tacón de 6 cm es una apuesta perfecta que nos sirve tanto para la oficina, un paseo por la ciudad o una cena con amigas, porque según las recomendaciones de los podólogos, y aunque nos gusten muchos hay que evitar los zapatos planos, como los 11 centímetros de altura.

07. Flexibilidad transversal e inflexibilidad longitudinal a lo que si sumamos una plantilla anatómica de gel parecerá que caminamos sobre plumas.

08. Buen soporte y agarre garantizan el óptimo balance del pie dentro de un calzado.

09. Forro y plantilla transpirable. No es una característica muy común, pero si muy valorada.

10. Buen contrafuerte, lo que protege el retropié (la parte trasera del pie).

Entre las marcas que destacan por cumplir con las características anteriores, según el modelo, encontramos Garvalin, Wonders, Stephen Allen, Sckechers, Callaghan, Kissia, Traveris, Pitillos y la marca propia de Catchalot que, además donan un 10 por ciento para la investigación para luchar contra el coronavirus.