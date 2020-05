Familia: Las parejas y la cuarentena

Santo Domingo, RD

En estos mo­mentos difíci­les donde to­dos los seres humanos nos sentimos desconcertados porque aún no tenemos res­puesta de cuando volve­remos a salir de nuestras casas y volver a la normali­dad.

Nuestra realidad en estos momentos es aceptar que debemos mantenernos ais­lados y en nuestros hoga­res con nuestras familias y nuestra pareja.

Qué pasa con aquellas parejas que sienten que su relación va en detrimento y no saben cómo lidiar con su compañero/a se sienten atrapados en los espacios comunes, invadidos por el otro en su propio hogar.

Son situaciones com­plicadas en las que no se ponen de acuerdo, y no encuentran salidas; se en­cuentran estancados y con pocas esperanzas de poder solucionar esos pequeños desacuerdos, que a veces se tornan la mayor dificultad en las parejas.

Sin embargo, las parejas a veces pasan por alto que, a pesar de haber decido entregarse el uno al otro y convivir en espacio común, son personas con pensa­mientos y criterios indepen­dientes, y hay momentos comunicación y el respeto en las relaciones de las pa­rejas.

Ambos integrantes tie­nen la responsabilidad de mantener la relación, le co­rresponde a cada uno entre­gar el 50% en la construc­ción y convivencia, porque los dos decidieron compar­tir su vida. Cuando se da ese paso se comprometen a acompañarse en el cami­no que decidan tomar y en la forma que quieran cons­truir su vida en pareja.

¿Si no tenemos esos dis­tractores externos en estos momentos que hacemos? Cada pareja tiene sus reali­dades, pero esta realidad no es culpa de ninguno de los dos, por lo tanto, ninguno es responsable, pero si se­rán responsables de cómo enfrentarlas, y no es más que respetarse, comunicar­se y tener momentos con­sigo mismos, negociar los puntos de vistas si hay di­ferencias hacer acuerdos, apoyarse mutuamente

tanto en la mujer como en el hombre que quieren y de­sean tener momentos para sí mismos, y esos momentos deben respetarse.

Justo ahora cuando no podemos evitar tener esos momentos, ya que no tene­mos excusas de salir tarde del trabajo o quedarnos en nuestras reuniones con los amigos, nos damos cuen­ta qué tan importante es la comunicación y el respeto en las relaciones de las pa­rejas.

