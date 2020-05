Jorge Severino: un ícono del arte dominicano

Luis Felipe Cartagena Sánchez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

En los últimos dos meses las artes plásticas dominicanas y las artes en general han perdido grandes artistas dentro de los grandes, entre ellos el maestro Alberto Houellemont, José Ignacio Morales (el artístico), Carlos Hinojosa, Jenny Polanco y específicamente el día 13 del mes pasado a Iván Tovar, uno de los artistas dominicanos de más reconocimiento internacional, conocido a nivel mundial por sus temas surrealistas y sin lugar a dudas, el más cotizado de los dominicanos en tierra extranjera.

El año pasado fue la última vez que estuve en la ciudad de New York y visité la afamada casa subastadora de obras de arte Sotheby’s y sin esperarlo en el séptimo piso de la edificación de 10 niveles exhibiendo arte, me encontré con una obra de Iván Tovar, tamaño 40” × 50”, del año 1978, muy bien conservada, la cual estaba en subasta con una primera puja de US$20,000 y el día de la puja terminó vendiéndose en US$68,500. Esto es bien importante porque vemos cómo se revalúan las obras de arte en el transcurrir del tiempo y debemos de poner el ojo a este artista dominicano, ya que será uno de los que sus obras se venderán en millones de dólares en un futuro no muy lejano.

Ayer para sorpresa nuestra fallece el artista plástico Jorge Severino, otro icono del arte dominicano. Jorge, un pintor autodidacta con un estilo iconográfico único creado por él, sus pinturas plasmadas con muñecas, morenas sensuales, en ocasiones con peces, Cayenas, rosarios, trajes tansparentes, etc., con trazos sencillos pero con una fuerza expresiva en sus figuras incuestionables e inconfundibles.

En sus pinturas, la mayoría con trajes de novia con fondo blanco y con una silueta de relieve, nos deja un sello propio de cada una de sus obras. Severino a lo largo de su carrera construye con su imaginación un discurso con pasión introduciéndose en la religiosidad y plasmando parte de nuestra historia cultural de las mulatas caribeñas aristócratas.

Un maestro misterioso que su pincel le conducía al camino que debía de tomar en sus obras, le deja a las generaciones subsiguientes un legado para estudio. Dueño de un estilo con su embellecimiento en la parte surreal peculiar, que ha quedado evidenciada en la historia del arte dominicano con los aportes de este gran artista.

En la parte comercial y de exclusividad de las obras, podemos destacar su escasez en el mercado, por consiguiente un valor importante en su cotización a la hora de adquirir una obra de arte de este maravilloso artista, siendo responsable de esta cotización Mary Loly de Severino, su esposa y compañera de vida, consultora cultural, galerista y tasadora de obras de arte, quien había fallecido en noviembre del año 2018. La separación física de su amada cónyuge le dejó un vacío muy profundo.

Jorge Alberto Severino Contreras nos deja a los 84 años de edad.

__________

El autor es director de la Galería de Arte Shanell