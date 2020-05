Cruz Roja: Una acción conjunta para salvar vidas

REDACCIÓN L2

Santo Domingo, RD

Las respuestas a la crisis que vi­ve el mundo por el Covid-19 se dan de di­versas maneras. A través de los negocios también pue­den apoyarse las entidades que salvan vidas. Es así co­mo nace la iniciativa que lleva por nombre: ‘Cumbre Latinoamericana de Mana­gement Online’.

La idea es de los ejecuti­vos de ADEN International Business School, quienes han diseñado esta cumbre para beneficiar a la Cruz Roja y al mismo tiempo analizar las nuevas reglas de juego de un mundo que busca recuperarse del Co­vid-19.

A través de un comuni­cado, informan que esta fir­ma que ahora denominan ‘la empresa post Coronavi­rus’ busca ofrecer las claves para planificar una nueva época. “Así que, los USD 20 mejor invertidos serán los que pagues por participar en esta cumbre, pues de esa forma ayudas a la Cruz Ro­ja a salvar vidas, y accedes a un evento que puede cam­biar tu vida profesional”, puntualizan.

Tras vaticinar que será una actividad muy produc­tiva y altruista, resaltan que la cumbre contará con la participación de reconoci­dos expertos. Entre ellos ci­tan a Ken Segall, Juan Car­los Combariza, Jeff Noel, Dave Ulrich, Isabel Noboa, Gustavo Grobocopatel, Luis Almagro, Fernando Poma, Franklin Chang, Alberto Pa­dilla y Miguel Franjul son los invitados internaciona­les que abordarán diferentes los temas que darán vida a la cumbre. Además, partici­pará el Faculty Internacional de ADEN, desde su mirada experta y habrá instancias de debate entre los directi­vos de las empresas más im­portantes de la región.

El desarrollo del evento ‘online’

Será del 26 al 29 de este mes de mayo cuando los ex­pertos, entre abordará de­tenidamente el impacto de esta crisis sanitaria mundial desde distintos ejes, ana­lizando los cambios en las personas, su relación con el entorno y la sociedad, las transformaciones en las di­versas áreas y estrategias de las empresas, y los cambios en las industrias con mayor incidencia en la economía.

“Hay un nuevo mundo de los negocios. Hoy no so­lo la salud está comprome­tida, sino también el entor­no empresarial, y nosotros hemos presentado una se­rie de acciones solidarias, como poner a disposición de ejecutivos y empresas ‘workshops’ gratuitos ‘onli­ne’ de formación ejecutiva, ciclos de conferencias ‘onli­ne’ abiertas y para empre­sas, becas solidarias cuaren­tena, aseguramiento de los estudios mediante présta­mos de honor, y un concur­so para emprendedores que otorga becas a programas vía internet”, destacan.

Desde ya un gran equipo trabaja en la organización del evento de alcance inter­nacional, aunque con fuer­te base en América Latina. Se estima la concurrencia de 50 mil ejecutivos y pro­fesionales que busquen una visión integral de sus orga­nizaciones y un aporte de valor al mundo.

“Como líderes tenemos el desafío de asegurar las fuentes de trabajo y encon­trar nuevos caminos para refundar nuestra sociedad. Y hoy les decimos que des­de ya cuentan con la ayuda y el apoyo de ADEN, para asumir esta responsabili­dad .

LOS PARTICIPANTES

Voces expertas

-Ken Segall: Lideró el equipo que creó la icónica campa­ña de Apple con el slo­gan de Think Different; Mitch Lowe: Co Funda­dor de Netflix.

-Juan Carlos Combariza: Director de Estrategia Comercial en Microsoft.

-Jeff Noel: Más de 30 años dirigien­do en Walt Disney Com­pany;

-Dave Ulrich: Reconocido Gurú Inter­nacional en RR.HH.

-Isabel Noboa: Preside hace 23 años el Consorcio Nobis de Ecuador.

-Gustavo Grobocopatel: Presidente del Grupo Los Grobo.

-Luis Almagro: Secretario General de la Organización de los Es­tados Americanos.

-Fernando Poma: Presidente de Real Ho­tels and Resorts de Gru­po Poma.

-Franklin Chang: Astronauta, record de viajes espaciales, Miem­bro del salón de la fama de la NASA.

-Alberto Padilla: Periodista Internacional experto en temas finan­cieros y económicos.

-Miguel Franjul: Director del periódico LISTÍN DIARIO, de Re­pública Dominicana. Se trata del más anti­guo diario del país, con 130 años de existencia. Miembro de la Socie­dad Interamericana de Prensa, conferencista in­ternacional y defensor activo de la libertad de prensa de su país y del mundo. Tiene más de 50 años en el periodismo.