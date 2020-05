Creencia e ignorancia siguen al peregrino

Cándida Ortega

Buenos días. “Si no existiera el invierno, la primavera no sería placentera, y si no pasamos por la adversidad la prosperi­dad no sería bienvenida”, Anne Brads­treet. Con una calurosa felicitación a los trabajadores dominicanos en el Día Internacional del Trabajo, que se conmemoró ayer, iniciamos nuestra entrega de hoy invitándolos a quedarse en casa para disminuir la curva de contagio por Covid 19.

Mensajes en redes

La calamitosa situación sanitaria que vive el mundo a casusa del coronavirus ha puesto a prueba la ca­pacidad ingeniosa de muchos, quienes aparecen en las redes sociales con una diversidad de mensajes de que salvarán el planeta de esta temible pandemia. Al­gunos dicen que han sido los elegidos por Dios para enviar mensajes de esperanza, salvación y hasta de advertencia sobre situaciones peores por las que po­dríamos pasar, como es el caso de un video colgado en las redes, en el que una niña asegura haber habla­do con Dios, quien le dijo que le comunicara al mun­do que no salieran de sus hogares el 21 del pasado mes debido a que pasaría algo tan grande que se lle­varía a atado el que encontrara a su paso. Incluso que había que estar a puerta cerrada en el hogar, y que no se podrían asomar ni por una ventana para ver hacia la calle porque podrían morir. Y mucha gente lo creyó hasta que comenzaron a desmentirlo.

Las aguas del Atlántico

Luego ‘apareció’ el famoso Peregrino con el cuento de que Dios le habló, diciéndole que solo lanzando su cruz en las aguas del Atlántico podría salvarnos del Coronavirus, y muchos ignorantes e ingenuos y otros “chercheros” lo creyeron. El malecón de Puerto Plata se convirtió en un mar de gente siguiéndolo, unos por creencias, otros por ignorancia y otros por “chercha”. La imprudencia fue tal, que muchos de los asistentes a esa aglomeración están infectados con el virus. Oja­lá que este acontecimiento no produzca una situación de emergencia mayor en esta ciudad y otras localida­des aledañas, y que la gente tome consciencia de que debe acatar el protocolo dispuesto por las autoridades de salud para prevenir esta temible pandemia.

‘Ayúdanos a protegerlos’

Hoy más que nunca debemos enarbolar la esperanza como eje fundamental para mantener nuestros áni­mos en alto. Por eso saludamos la iniciativa ‘Ayúdanos a protegerlos’, de la Fundación Sacha Tebó que reúne artistas de la plásticas y diseñadores para la creación de mascarillas artísticas para proteger a los adultos mayores contra el Covid-19, y que serán entregadas a la Fundación Manos Arrugadas, que dirige Gianni Paulino. Entre las figuras se encuentran Elisa Morató, Ángeles Gracia, Miriam Miniño, Anunziata Ronzino, Elia de Lima, Emeren Haché Álvarez, Josefina Garri­do, Iris Pérez, María Rodríguez, Mary Herrera, Merce­des Ricourt, Mirna Ledesma, Patricia Gamundi, Pilar Asmar y el diseñador gráfico Abner del Villar y otros colaboradores.