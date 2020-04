Desde las redes: Cuando el mensaje no es compatible con la realidad del receptor

MARTA QUÉLIZ

Santo Domingo, RD

No es por envidia. Tampoco por resentimiento. Pero lo cierto es que hay personas que pasan por alto el llamado de los famosos cuando éstos lo hacen desde lujosas áreas de su casa y dejan ver cómo viven. A través de sus redes sociales, más de uno ha recibido como respuesta: “Ah, qué bien, así cualquiera se queda en casa, con piscina, con jardín, con aire y todas las comodidades”.

Aunque resulte extraño, ciertamente, esta forma de hacer el llamado puede tener un efecto negativo. Lo admite el experto en Filosofía Mental, Rodolfo Martínez. “Si bien es verdad que los seguidores sienten curiosidad por saber cómo viven sus ídolos, debo aclarar que este no es el momento de mostrárselo. Ahora lo que la gente necesita es de nuestra humildad, de nuestra modestia… Que sienta que ese llamado sea lo más genuino posible, no que advierta que lo que se quiere es mostrar la opulencia disfrazándola como consejo”.

¿Qué esa es su realidad? Es cierto, dice el experto, pero entiende que para hacer el video del llamado, esas figuras deben escoger un espacio de su casa que no haga tanto alarde de lo que poseen. “Ya para mostrar a sus fanáticos un poco de cómo viven que es muy válido, pueden hacerlo cuando graban su video de ‘tik tok’ que está de moda. Es más, pueden inclusive hacer un recorrido por su casa y mostrar a la gente lo que deseen, claro cuidando su intimidad, y le aseguro que esa honestidad le gustará más a los seguidores”, aconseja.

Rodolfo Marínez Experto en Filosofía Mental

Martínez resalta que desde el punto de vista psicológico, cuando esa persona famosa se está dando un chapuzón y desde su piscina llama a sus seguidores a quedarse en casa, la gente no atiende a la recomendación, se detiene a explorar el área donde está esa figura, y comienza a sacar conclusiones de cómo vive.

“Y le aseguro que no tiene que ser pobre para detenerse en esos aspectos. Es por instinto que todos nos vamos a enfocar más en ver que en escuchar. No es que no prestemos atención al mensaje, pero al ver desde dónde se emite, hay muchas probabilidades de que vengan las críticas. Es más, aunque no lo creamos, pueden perder hasta algunos seguidores”, advierte el experto.

En contexto

Laura Rivas, psicóloga clínica-terapeuta familiar, del Grupo Profesional Psicológicamente, tiene otro modo de asumir este comportamiento. “Entiendo que pueden existir otros ‘fondos’ para mostrar empatía en sus videos. Sin embargo, esa no es su realidad. Ellos sí viven en mansiones con canchas de baloncesto. Crucificarlos por ser privilegiados es olvidar que no solo ellos viven en privilegio”.

La especialista en conductas adictivas considera que “pelearle” al privilegio que, de una forma u otra han conseguido, es un esfuerzo inútil. “Es molestarnos por cosas que ya sabíamos que ellos tenían. De hecho, quien escribe no debe la renta y reside donde se ha ido la luz una vez durante la cuarentena; sin una cama lujosa, pero cómoda; y sin poder degustar carnes de primera, aunque con comida suficiente en la nevera. En esencia, me siento privilegiada. Y tú ¿qué tan privilegiado eres en estos momentos?”, se pone de ejemplo.

Empero, Rivas admite que sí ha habido críticas a quienes dicen: “quédate en casa” dejando ver sus mansiones sin tomar en cuenta que no todos sus seguidores viven con las mismas comodidades.

Recomendación

Delincuencia en el país

No se sabe si cuando todo esto pase, se reactive la delincuencia que hay en el país, pero lo cierto es que aunque ahora esté en “cuarentena”, existe, y las figuras deben tomar en cuenta este punto, y evitar mostrar “sus teneres”, pues tienen seguidores de todo tipo. “Como les dije, pueden hacer un tour para sus fanáticos, pero cuidando dar direcciones, y mostrar áreas externas que den una idea de dónde está ubicada la casa”. Lo dice haciendo la salvedad de que es su humilde opinión.

Figuras internacionales

No solo los famosos de aquí han recurrido a espacios lujosos para hacer su llamando a la gente a quedarse en casa. Artistas, comunicadores y hasta líderes políticos lo hacen y el efecto es el mismo: recibir críticas por mostrar su opulencia.

Muchos seguidores lo pasan por algo, pero lo cierto es que otros muestran su desacuerdo con esta forma que, lejos de crear un efecto positivo, hace todo lo contrario. Según Martínez, hay quienes hasta “por pique” deciden no hacer caso a las recomendaciones de esos famosos.

Sostiene que aunque hay personas que desean tener lo que tiene el otro, en estos momentos no cree que esto se dé. “La gente asume esta acción como una burla, pero no todos la asumimos de la misma manera”, puntualiza.