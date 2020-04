El calor salvador

María Cristina de Carías

Santo Domingo

Ha empezado el calor. En años anteriores la sensación de bochorno agobiante era sentida en casa como una especie de maldición con la que tendríamos que convivir durante varios meses. Este año las altas temperaturas parece que nos traerán un rayo de esperanza. Dicen los entendidos que el virus desaparecerá vencido por el agobiante calor de nuestro verano tropical.

Mi cocinera color chocolate, atenta siempre a las novedades sobre la pandemia, se enteró de esta versión por las noticias radiales y, aunque he tratado de explicarle que aquello es solo una teoría, ella lo cree a pie juntillas. Como buena campesina, confía en los beneficios del clima tropical y es de las que predican que el mar y el sol lo curan todo.

A medida que el agobiante calor se apodere de nuestro medio, podremos verificar si realmente el fatídico virus coge las de Villadiego, rendido al fin por el trópico inclemente. Emma ha recogido los toldos y las cortinas, y en casa el sol penetra inclemente; la sombra no es bienvenida, ¡todo debe estar bañado por el astro rey!

No he tenido más remedio que refugiarme en mi cuarto, alegando un dolor de cabeza insoportable, para librarme de los afanes curanderos de mi factótum, aunque no puedo dejar de tener la esperanza de que funcione la calima y nos libremos por fin del terrible mal que nos agobia.