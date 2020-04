Un día 18 de abril del año 2020…

MARTA QUÉLIZ

Los planes cambiaron, no se trastornaron. El Señor siempre tiene un mejor propósito para nosotros. Aun así, cierro mis ojos y me voy a un momento fabuloso donde acompaño a mi hijo a esperar a su amada, frente al altar. Tengo un combate conmigo misma. No sé si seguir imaginando ese día especial que habíamos planificado, o aterrizar en una realidad que nos hace más humanos y más susceptibles al tiempo perfecto del Altísimo. Me quedo con lo último.

Sé que el gran día llegará

Sí. Ese por el que llevamos meses esperando y que Dios quiso prolongar para que cuando llegue sea perfecto, sea mágico, sea divino. Que estén los que no podían estar el 18 de abril del año 2020, y no estén los que Él entiende, no deben ser convidados. No me lamento porque hoy no caminaremos juntos la ruta que ha de ser la que catapulte mi trabajo materno contigo. Al contrario, ahora tengo más chance de hacer que ese sendero sea más concreto, más llano, más prometedor…

La unión eterna

Tendremos ahora la oportunidad de crear un nuevo cuento de hadas, con dos protagonistas más maduros y sobre todo más seguros de que el “SÍ, ACEPTO” será para toda la vida.

En este abril, no le robaremos flores a la primavera, ni respiraremos el perfume de la brisa suave de esta estación. El Señor dirá cuál es la temporada ideal para sellar ante Él ese esperado enlace. ¿Un verano para proporcionar calidez a la actividad? Tal vez, quién sabe. O un otoño para llenar de romanticismo la unión eterna de una pareja con un amor que tiene más poder de contagio que el mismo COVID-19. Quizás, un invierno para refrescar la pasión de dos seres que hacen química y se comunican hasta con la más simple mirada.

¡A su salud!

Y como nuestra familia no se detiene a ver lo que le falta, si no lo que le sobra, el pasado sábado 18 de abril, que se suponía que todos disfrutaríamos de la boda de Deborah y Manuel Enrique, buscamos la forma de no dejar pasar por alto la fecha. Lo hicimos con un concurso de tragos que no solo nos arrancó múltiples carcajadas, sino que nos mantuvo en vilo esperando a los ganadores. Carlos Miguel, Pedro Luis e Ydali, y Anselmo y Katy obtuvieron los tres primeros lugares. Juan, Andy y Karoline recibieron mención de honor de parte de un jurado que se tomó muy en serio su trabajo.

Mejor resultado

Lo cierto es que, todos terminamos festejando con ellos su primer mes de casados por lo Civil, porque el Señor no daña planes. Los adelanta, los atrasa, los cambia, pero siempre para un mejor resultado. Llevan 34 días más cerca, más unidos, más felices, y sobre todo, esperando con más anhelo celebrar esta unión con su familia en verano, otoño o invierno. Y quién sabe, si de nuevo en primavera.