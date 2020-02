El cáncer en el 2020

Santo Domingo, RD

A propósito de que mañana es el Día Mundial Contra el Cáncer, es importante decir que el cáncer es un grupo heterogéneo de enfermedades en el cual la selección natural, a nivel genético y celular, ha hecho su trabajo produciendo aquellas alteraciones que le permiten sobrevivir. Existe una gran diversidad de alteraciones genéticas, pero no todos tienen la potencialidad de producir transformación maligna; han sido clasificados en genes conductores, o drivers, aquellas alteraciones genéticas que conducen al desarrollo maligno de la célula y genes pasajeros que se encuentran alterados, pero no juegan un papel importante en el desarrollo de la transformación maligna. Esta evidencia científica es lo que ha traslocado el concepto anterior de que el cáncer es un solo tipo de enfermedad. Es, como mencionábamos al inicio, un grupo de enfermedades heterogéneas en sus manifestaciones clínicas, alteraciones moleculares, genéticas y en respuesta a tratamiento.

La siguiente premisa sobre carcinogénesis que podríamos expresar es, si el cáncer es producto de una alteración genética, estas características son heredables y la respuesta es no; debido a que estas alteraciones se producen en las células somáticas y no en las germinales, como el óvulo y el espermatozoide, que son las células capaces de formar un ser humano y de trasmitir toda su información genética de padres a hijos.

Existen alteraciones genéticas en estas células germinales y son las responsables de los síndromes hereditarios de cáncer que son los menos frecuentes. El cáncer somático es el más frecuente en un 80-85% y no es heredado.

Ahora bien, ¿qué produce el cáncer somático? Contamos con una pléyade de sustancias identificadas como carcinógenos y que han sido incorporadas en nuestro estilo de vida, ej. tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad, exposición rayos UV y a carcinógenos virales como el HPV, virus de la hepatitis etc. que producen un daño continuo y persistente sobre el DNA de nuestras células, produciendo su transformación maligna. Y por último el comentario de un paciente, nunca he fumado y tengo cáncer de pulmón o he llevado un estilo de vida sana y sin embargo tengo cáncer, por qué? Es frecuente este tipo de comentario y justo, porque expresa la duda de si un estilo de vida sano y la no exposición a carcinógenos previenen el cáncer, sin embargo existe evidencia científica que una mayor exposición a estas sustancias se asocian con una mayor frecuencia de desarrollar cáncer y que existen condiciones endógenas, propias del individuo, no genéticas que favorecerían el desarrollo de la neoplasia. Todavía no se han esclarecido totalmente estos factores, pero pueden estar condicionadas por los malos hábitos de nuestra vida.

Es necesario por lo antes expuesto, llevar un estilo de vida saludable, cumplir con las medidas de detección temprana establecidas y en nuestro sistema de Salud favorecer el desarrollo de servicios de genética básica, molecular para un mejor conocimiento de la enfermedad maligna, su desarrollo y permitir un diagnóstico específico y tratamiento oportuno.

Sobre la conmemoración

El Día Mundial Contra el Cáncer es una iniciativa de la Unión Internacional Contra el Cáncer, la organización internacional dedicada a la lucha contra el cáncer de mayor envergadura, que tiene como compromiso liderar la unión de la comunidad que lucha contra el cáncer para reducir la carga global que representa.