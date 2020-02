Moda San Valentín: El lado oscuro del amor

Laura Ortiz Guichardo

laura.ortiz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En el amor no todo es color de rosa. Keyther Estévez lo asume así. Para este diseñador, en la moda también se puede expresar ese lado oscuro que empaña el sentimiento más puro de la humanidad.

A propósito de que se acerca el Día de San Valentín, él ha querido dejar por sentado en sus confecciones para la fecha que no hay que sentirse mal por no amar, por no ser amado. Solo hay que ser sinceros con los sentimientos y “lucirlos” con el lado oscuro que a veces tiene.

“Desde mi óptica, el amor es algo más profundo e intenso de como lo solemos ver los humanos. En esa parte oscura del amor existe el temor y las inseguridades. Si el amor fuese tan lindo como todos dicen: ¿Por qué en el mundo existen tantas personas que no lo encuentran? Me pregunto yo”.

A seguidas se responde: “Resulta que el amor es un campo muy grande, en el que podemos sentir amor por los animales, amor por nuestros familiares, amor por nuestra pareja..., pero el amor más importante y el que tenemos que tener más claro es el amor propio”, comenta Estévez tras señalar que ha confeccionado estas piezas para visualizar el lado oscuro del amor.

Con un dejo de empoderamiento, el diseñador enfatiza: “Cuando tú logras amarte, cuando logras aceptarte verás que todos tus defectos y logros podrán llegar al lado claro del amor. Aquí es donde comienza el verdadero amor. Sé fuerte, cree en ti, respira, arréglate y sal al mundo”, dice.

El lado oscuro de la mujer

Esta imagen representa una mujer independiente y muy fuerte que se ama a sí misma. Pero algo pasa con ella y es que siente por dentro la falta de amor y respeto hacia a ella. ¿Qué fuera del mundo si no existieran las mujeres? Vamos a aprender amarlas y no maltratarlas. Ella es fuerza, ella es fuego, ella es amor. El estilismo refleja la fuerza y el empoderamiento de la mujer.

El lado oscuro del hombre

Aunque los hombres somos más fuerte y no demostramos muchos afectos, somos un poco más rígidos. Solo porque fuimos programados así como un mecanismo de defensa. Todo eso es lo que se percibe por fuera, por dentro podemos ser muy sensibles y muy amorosos. “Hombres, debemos bajar la guardia y demostrar más amor que dureza. Ser más sensibles. Eso no nos quita la hombría, más bien nos hace más humanos. El estilismo de esta foto representa el lado más flexible y sutil del hombre, pero con su rudeza”.