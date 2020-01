Barcelona: Una ciudad que con o sin dinero ‘es bona’

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

“Barcelona es bona si la bossa sona”, decían los comerciantes italianos. A lo que los catalanes agregaron: ‘Tant si sona com si no sona, Barcelona és bona’. Y hacia esta ciudad, capital de Cataluña, España, me dirijo en un tren Avant (de alta velocidad) desde Girona, junto a mi hijo Alexis. (El trayecto cuesta 17.40 euros por persona). Al pasar los rayos X me entero que prohíben objetos punzantes. Llevo unas tijeritas en el maletín. No permiten ponerlas en la maleta, pues viaja a ojos vista en el mismo vagón que su dueño. ¡Adiós tijeritas!

Tras unos 36 minutos de recorrido arribamos a la Ciudad Condal. Lo que no podía prever es que el entorno del hotel Chic & Basic Ramblas estaría en obras. Hay que apearse a varios metros de la entrada y caminar entre piedras y tierra. ¡Qué frustración! A todo esto, amén de que el ambiente del sector es grimoso, en el hotel resulta raro el color oscuro de las paredes en los pasillos y los dibujos de figuras en las puertas. Es curioso además el hecho de que no tienen llaves magnéticas, sino de metal, de las cuales nos dan únicamente una, y hay que dejar en Recepción cuando se sale. Por suerte sólo estaremos una noche.

Estamos de paso. Al día siguiente tomaremos un crucero. Dejamos las pertenencias dentro de las maletas y, por la hora, salimos en pos de un lugar para almorzar en la zona de las Ramblas, las cuales ya hemos paseado en viajes anteriores. Aún así, da gusto deambular por ellas.

Echamos un vistazo a algunos menús de los varios restaurantes con mesas en el paseo, casi todos llenos de clientela. Mi objetivo no es, empero, comer al aire libre, sino con aire acondicionado. Es así como un súper atento camarero nos conduce hasta el interior de Tapa Tapa, un bar de tapas sobre cuyas mesas los mantelitos individuales muestran los platos del menú.

Como entrante pido Bomber ‘atómiques’ de la Barceloneta (4.95 euros). Es una especie de albóndiga picante ¡y rica! con poca carne y algo así como quinoa y una salsa. Alexis prefiere Burger Xistorra de Navarra (3.70 euros). En cuanto al plato fuerte, nos inclinamos por uno que ofrecen para compartir. De peix i marisc (15.50 euros. Es una sabrosísima paella con abundantes mariscos y pescado). Sin dudar, un almuerzo que llenó nuestras expectativas.

LLAMATIVO

En La Rambla

-Sorprende ver uno que otro mendigo sobre el suelo que, para recoger dinero, tiene a su lado un vasito donde aparece una palabra en inglés. Puede ser ‘beer’ (cerveza), ‘food (comida), ‘weed’ (yerba). ¿Será que la marihuana está permitida en Barcelona?

-Flores, souvenirs, dulces, comida, venta de boletos de fútbol… se encuentran allí.