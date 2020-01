¡A evitar la vejez en los codos y en las rodillas!

Rosanna Herrera

Santo Domingo, RD

Los codos y las rodillas son grandes delatores de la edad. Con los años tienden a deshidratarse y a oscurecerse, un detalle que las personas, sobre todo las mujeres, no ven con buenos ojos. Pero, en esta época en la que la belleza juega un rol protagónico cuando de mantener una linda inagen se trata, no hay por qué alarmarse.

“Hay tratamientos para su rejuvenecimiento que dejan claro cuán adelantados estamos en término de cirugía plástica y la aplicación de recursos de belleza que surten los mejores efectos”. La consideración es de Tanias Medina, quien de inmediato añade que también es válido cuidarlos bien para retrasar su envejecimiento.

La cirujana plástica sostiene que desde la aplicación de tratamientos con hilos tensores corporales hasta operaciones para recoger la flacidez son efectivos recursos que la belleza pone al alcance de quienes gustan verse bien por dentro y por fuera.

Dice que los tratamientos con hijo se han convertido en una herramienta para mejorar la flacidez, no sólo del rostro, sino también de zonas corporales como codos y rodillas que, por la edad, la pérdida brusca de peso u otros factores han perdido su tensión natural. “En medicina estética, los hilos reabsorbibles de PDO se utilizan para redensificar el tejido, su aplicación en los puntos y las zonas que queremos tratar van a estimular la síntesis de colágeno y elastina, dando de nuevo tensión”, explica la especialista.

Medina comenta que, en caso de que la persona se decida por la operación para mejorar el aspecto de sus codos o rodillas, no tiene nada qué temer. Se trata de un proceso sencillo que consiste en eliminar la piel sobrante para que toda la zona luzca más tersa y joven.

La cirujana advierte que, aunque no se puede luchar contra el tiempo y los estragos que causa en el cuerpo por dentro y por fuera, sí se puede acudir a alternativa de belleza que proporcionen un mejor aspecto a la imagen. “La ciencia ha hecho posible que tomemos medidas para que los signos del envejecimiento en zonas tan delatoras como los codos y las rodillas se noten menos, así que ¡vamos a utilizarlas!”.

Consejos de lujo

No todo tiene que ser después de... La prevención siempre será un buen recurso para evitar que los signos aparezcan de manera prematura o de forma más drástica. De ahí que Medina recomienda hacer una buena exfoliación de estas zonas entre una y dos veces a la semana. Si la zona se ha oscurecido por el paso del tiempo puede aplicar remedios caseros, como frotar las áreas afectadas con medio limón unas tres veces por semana y hacerlo además por la noche para que el sol no cause la aparición de manchas en la zona de la piel que ha sido tratada con el cítrico.

Otro aspecto básico es la hidratación, sobre todo para cuidarlos del sol. Para protegerlos, debes aplicar protector solar también en estas zonas. Además, al tomar el sol procure mantener las rodillas estiradas lo máximo que pueda, así evitas que el sol las deje más oscuras que el resto de la piel.