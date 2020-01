Ideas eco para decorar el hogar con poco presupuesto

Redacción L2

Santo Domingo

Año nuevo, ¿espacio nuevo? Sí, por qué no. La “olla económica” de principio de año no mengua la imaginación de los amantes de la decoración y las manualidades ni los deseos de renovar los rincones de la casa para disfrutarlos y lucirlos como nuevos.



¿Cómo hacerlo sin gastar de más?



A veces basta con un cambio de color en las paredes; otras, con incorporar pequeños elementos o modificaciones que no requieren de grandes inversiones.



Lo que sea que decidas, dale preferencia a reutilizar objetos y materiales que llevan años guardados en el clóset. ¿Comenzamos?