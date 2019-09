Expertos identifican casi 8,000 cepas de bacterias en aparato digestivo

(EFE) Londres

Expertos de Estados Unidos han conseguido identificar y catalogar casi 8000 cepas de bacterias del aparato digestivo humano, algunas beneficiosas para la salud y otras no, según un artículo publicado en la revista Nature.



Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, siglas en inglés) han aislado y preservado estas cepas y también han clarificado su contexto genético y metabólico.



Estos datos, que estarán disponibles para expertos en esta especialidad que quieran consultarlos, deberían ayudar a entender mejor las poblaciones microbianas y desarrollar nuevos tratamientos para una variedad de enfermedades, de acuerdo con Eric Alm, director del Centro de Informática Microbiana del MIT.



"Hay mucho entusiasmo en el campo microbiano porque hay asociaciones entre estas bacteria y la salud y las enfermedades", señaló este experto, quien destacó la importancia de entender el funcionamiento de estas cepas y su vínculo con ciertos males.



Los investigadores recogieron muestras de heces de unas noventa personas durante dos años a fin de analizar los cambios en la población microbiana durante un periodo de tiempo.



El estudio recogió muestras de residentes en Boston (EE.UU.), pero los expertos quieren recoger otras de personas que vivan en otras partes del mundo para profundizar en esta investigación.



"Más que nunca, las técnicas modernas nos permite aislar bacterias intestinales humanas no cultivadas. Explorar esta genética y la diversidad de funcionamiento es fascinante, por donde miremos, encontramos cosas nuevas", resaltó, por su parte, la investigadora Mathilde Poyet, del MIT.



Los expertos han recordado que los seres humanos tienen miles de millones de células bacterianas en el aparato digestivo, pero no han tenido hasta ahora oportunidad de observar cómo estas poblaciones bacterianas cambian y evolucionan con el tiempo.



Los investigadores pudieron aislar un total de 7,759 cepas de bacterias y pudieron hacer la secuencia genética de 3,632 de ellas, según el artículo.