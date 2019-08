Procedimientos para embellecer el pezón

Margarita Bruto

Especial para L2

Santo Domingo, RD

A veces las personas no se sienten a gusto con su cuerpo. En esta era de la belleza y la buena apariencia, se ha intensificado más el afán, sobre todo de las mujeres, por lucir una buen imagen. Aunque no se ven a simple vista, los pezones son una pequeña área del seno que en ocasiones, no son como ellas quisieran que fueran.

A partir de esta realidad, la especialista Tania Medina Collado sostiene que la cirugía plástica implica cambio o remodelación de los tejidos para restaurar la función del pezón, mejorar el aspecto o ambos a la vez.

“Los senos, son la zona anatómica más pequeña y más central, teniendo en cuenta las áreas del pezón y la areola, siendo la piel circular pigmentada alrededor del pezón que puede llamar más la atención. Como con muchos otros atributos físicos, algunas características son congénitas y presentes desde el nacimiento, mientras que otras características se adquieren y se desarrollan como consecuencia de factores del desarrollo, hormonales o médicos”, explica la cirujana.

Medina Collado dice que son muchos los procedimientos estéticos del pezón y de la areola, incluyendo técnicas reconstructivas que crean uno nuevo en casos de ausencia debido a remoción por cáncer o trauma siguiente.

Entre ellos está la elevación de pezón, reducción para pezones agrandados, corrección de pezones invertidos, y la opción de mejorar la irregularidad o asimetría de la areola.

TÉCNICAS

Baja posición Esto se conoce clínicamente como ptosis mamaria, y con la cirugía puede posicionarse adecuadamente.

La reducción En caso de que el pezón o la areola sea demasiado grande, se corrige quirúrgicamente.