Terapias con luz podrían ser efectivas contra microorganismos resistentes a los antibióticos

Alai Rentería Durán

(EFE) Barcelona, España

Combatir las bacterias con luz, como si de vampiros se tratara, es ya una realidad que puede convertirse en una alternativa frente a la resistencia a los antibióticos gracias a la fotobiología, disciplina que congrega desde este domingo en Barcelona por primera vez a 700 de los mejores especialistas de todo el mundo.

Procedentes de 49 países, los científicos analizarán del 26 al 30 de agosto, los últimos avances en fotobiología en el 17º Congreso Internacional de Fotobiología y el 18º Congreso de la European Society for Photobiology (ESP), que se celebran conjuntamente por primera vez bajo el nombre World Congress on Light and Life.

El presidente del congreso y de la ESP, e investigador del Instituto Químico de Sarriú (IQS) School of Engineering, Santi Nonell, explicó a Efe que Barcelona es desde este lunes "la capital mundial de la fotobiología -ciencia que estudia los efectos de la luz en los seres vivos- y es la primera vez que se reúne la fotobiología europea con la del resto del mundo".

Este foro "pone en contacto a cientos de especialistas de todos los ámbitos, físicos, químicos, ingenieros, biólogos, médicos y hasta científicos industriales, para estudiar el uso de la luz en la medicina y el medio ambiente", agregó el doctor.

Nonell avanzó que durante el congreso se abordarán algunas de las formas más innovadoras de hacer llegar luz a los órganos internos, "lo que abre la puerta al tratamiento de tumores profundos".

"La otra gran novedad es la constatación creciente de que la terapia fotodinámica es efectiva contra los microorganismos resistentes a los antibióticos y puede constituir una alternativa a la pérdida de eficacia de los mismos", añadió el científico.

La tercera gran novedad, según Nonell, es la fotofarmacología, "que permite la activación e inactivación selectiva de un fármaco mediante luz, lo que quizás pueda proporcionar un gran control de, por ejemplo, el dolor".

En el congreso, coorganizado por International Union of Photobiology (IUPB) y European Society for Photobiology (ESP), se debatirán las investigaciones y desarrollos tecnológicos más recientes de la fotobiología.

El propósito de esta disciplina es "buscar aplicar los efectos de la luz para mejorar la salud y el bienestar humano y del planeta", afirmó Nonell.

Según el investigador del IQS, institución que gestiona las escuelas IQS School of Engineering y IQS School of Management de la Universidad Ramon Llul de Barcelona, en el congreso se impartirán 16 conferencias plenarias y se celebrarán alrededor de 60 simposios, con más de 700 ponencias.

El programa abarcará seis ámbitos, la fotobiología humana y fotomedicina, la terapia fotodinámica, la fotobiología y el medio ambiente, los fotosensores biológicos, la fotobiología de las plantas y la fotobiología física y química.

