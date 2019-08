¿Una cirugía será la solución a tus ojeras?

Venez Gafer

Santo Domingo

Si después de todos los artículos que hemos escrito para ti y los tratamientos recomendados como el ácido hialurónico, parches y demás, aún permaneces con tus ojos como cual ''panda andante'' por las mañanas y durante todo el día, pues existe otra solución:

¡una cirugía! Las especialistas nos responden algunas dudas y datos curiosos al respecto.

1. recuerda, las ojeras...

La doctora Mirna de la Cruz dice que las ojeras ‘‘son alteraciones que se producen en la zona periorbitaria, fruto de un mecanismo del organismo en la parte inferior de los ojos, científicamente conocida como (hipercromía idiopática del anillo orbitario). Surgen por diferentes causas como falta de sueño, donde se produce una dilatación de los vasos sanguíneos, trastornos hereditarios, estrés, vasculares y enfermedades’’.

2. Tipos de ojeras

Y explica también que: ‘‘Hay diferentes tipos de ojeras: las pigmentadas por aumento de la melanina, dermatitis atópicas y alergias. Las ojeras vasculares por una piel muy fina donde se ven los vasos sanguíneos, dando una apariencia morada y otra por exceso de grasa. Las bolsas pueden ser hereditarias; hay una inflamación debajo de los ojos, la cual debilita la zona y produce una protrusión, pérdida del tejido y flacidez, esto hace que la grasa orbitaria del ojo empuje la piel hacia delante, formándose las bolsas’’.

3. No solo un tipo de cirugía, varios…

Felia Rodríguez resume los procedimientos que se pueden realizar y los clasifica en clínicos y quirúrgicos. Dentro de estos están: " 1. LGT: Tratamiento mecánico no invasivo que se combina con carboxiterapia para favorecer el drenaje de las bolsas y reafirma piel. 2. Laser N-Yang: Este tipo de láser para desprender acumulación de melanina en el área que provoca el pigmento oscuro. 3. Blefaroplastia, es el tratamiento quirúrgico por excelencia para corregir las bolsas que aparecen a nivel del párpado inferior, ya que reposiciona tejido y refuerza los músculos. Mediante esto, se elimina los signos de cansancio y ojeras producidas por factores genéticos’’.

4. ¿Quién es un buen candidato para cirugía?

Los candidatos son, según Rodríguez, personas que no tengan contraindicaciones de alguna de estas terapias, y si tiene algún tipo de enfermedad general, que esté medicado y controlado. Sobre la edad adecuada para realizarla, afirma: ‘‘Las edades fluctúan desde los 25 años hasta los 80 años. Si es un tratamiento conservador no quirúrgico, hay que realizarlo por lo menos cada 9 meses para mantener la consistencia, depende de la que se escoja. Si es tratamiento quirúrgico, es definitivo y no debe repetirse la cirugía, ya que la finalidad de la misma es el manejo integral de piel y musculatura de los ojos’’.