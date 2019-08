Pink collagen potencia la luminosidad de tu piel con el “pink power”

Marcelle Cordero

Santo Domingo

El cosmético más viralizado del momento: el novedoso colágeno soluble que estimula las células de la piel para contrarrestar los signos de la edad, y como plus, potenciar su luminosidad. La fórmula incluye vitaminas como la C, E, B5 y B9; también ácidos como el fenólico y el hialurónico. Si no eres de cremas y exfoliantes, ¡tranquila!, la joya rosa además se ingiere. Existen batidos ‘beauty’ que aparte de obtener todas las maravillas para tu piel, cabello y uñas, te funcionan como suplemento alimenticio.