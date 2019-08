Gaggan, el cuarto mejor restaurante del mundo, cierra sus puertas

(EFE) Bangkok

El chef indio Gaggan Anand ha anunciado que su restaurante Gaggan, con dos estrellas Michelin y considerado el cuarto mejor del mundo, cierra este sábado de forma definitiva tras tener diferencias con sus socios y que abrirá otro restaurante en octubre.



"El restaurante Gaggan de Bangkok cerrará y el 24 de agosto de 2019 es el último día de servicio. Por esta razón, muchos de mis clientes que tienen reservas a partir del 26 de agosto serán los más perjudicados", indicó el chef en su cuenta de Instagram.



El cocinero, que abrió Gaggan con una oferta de gastronomía india contemporánea en 2010, señaló que anunció su dimisión el pasado 24 de junio y que avisó a sus socios que trabajaría dos meses más para solventar las complicaciones que pudieran emerger.



Gaggan no precisó los motivos del cierre, pero su mensaje da a entender que tuvo diferencias con sus socios y revela que ha recibido un aviso legal por parte de los copropietarios para que no perjudique a la marca ni al restaurante bajo la amenaza de ser demandado.



"Algunos de mis clientes se sienten muy molestos y realmente lo siento. Desearía haber podido hacer más para contentar a mis clientes pero teniendo el 25 % de las acciones de la compañía, mi voto minoritario no pudo hacer mucho", explicó.



"He recibido cientos de mensajes y correos duros de clientes defraudados a mi Instagram, correo, WhatApp. A partir de ahora estoy tratando de responder todos los mensajes y dar explicaciones, incluso cuando no tengo idea y control cero de la gestión (de Gaggan)", escribió en la red social.



El popular cocinero aclaró que otros 65 trabajadores de Gaggan, que recibió dos estrellas Michelin en 2018, también han presentado su dimisión, al tiempo que anuncia que abrirá un nuevo restaurante en Bangkok en octubre.



Gaggan presentó su dimisión dos días antes de que su restaurante si situara como cuarto mejor del mundo en la lista The World's 50 Best Restaurants 2019, elaborada por la revista británica Restaurant y referencia de la alta cocina, que se desveló en una ceremonia en Singapur.



Anand (Calcuta, 1978), que se considera un discípulo de Ferrán Adriá, ya anunció en el pasado que en 2020 desaparecería su restaurante de Bangkok, nombrado cuatro años consecutivos el mejor de Asia.



Influido por el Bulli de Adriá y su cocina molecular, el restaurante de Anand ofrece un único menú degustación de "cocina india progresiva" que transita por las diferentes regiones de su país y que cuesta 8000 bats -sin vino-, unos 228 euros (259 dólares), y también ofrece una opción vegetariana.



Formado en el Instituto Indio de Hostelería y Tecnología de Catering de Trivandrum, comenzó su carrera profesional en Calcuta antes de trasladarse a Bangkok, desde donde se trasladó a elBulli, para formar parte de su equipo de investigación hasta que regresó a la capital tailandesa.



"No soy un hombre perfecto. Tengo sentimientos y a veces demasiado emocional. Actúo desde la ira. Soy sarcástico. Siento que estoy siendo utilizado. Estoy cansado. Estoy riendo. Estoy llorando", escribió el chef conocido por su afición a la música rock y por su aparición en documental "The Chef Table".