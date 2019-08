Videojuegos... de mesa

Nora Cifuentes

EFE Reportajes

Cuando hablamos de juegos solemos pensar, efectivamente, en videojuegos, debido a su popularidad en estos tiempos. Sin embargo, se puede eliminar de la ecuación la palabra “vídeo” y vivir aventuras similares sin necesidad de dispositivos digitales. De hecho, se lleva haciendo desde hace siglos… Con juegos de mesa.

Pero, a decir verdad, ¿son esos juegos físicos incompatibles con los electrónicos? Todo lo contrario, en algunos casos son combinables o disponen de versiones de ambos tipos.

Así, juegos de mesa han inspirado videojuegos y al revés, muchos videojuegos terminan sacando su versión de mesa, adaptándose al tablero o incluso convirtiéndose en juegos de cartas.

"THE WITCHER".

La saga de juegos de rol “The Witcher”, inspirada en unas novelas, ha alcanzado tal popularidad que ha dado lugar a una adaptación televisiva, que ha producido la plataforma Netflix, que protagonizará Henry Cavill.

Siendo así, no es de extrañar que tenga también su versión de juego de mesa, “The Witcher: El juego de Aventuras”, de carácter competitivo, en el que los jugadores, ante el tablero, tendrán que luchar por ser el más victorioso de los héroes.

"WORLD OF WARCRAFT".

“World of Warcraft” es uno de los juegos de ordenador más famosos de todos los tiempos, y el MMORPG (Juego de Rol Online Multijugador Masivo) más popular. Siendo así, no es de extrañar que exista su versión de mesa, “World of Warcraft:Juego de Aventuras”, un juego de tablero.

Pero esa versión física con miniaturas y cartas no es el único juego de mesa inspirado en el “WoW”. También existe una curiosa versión del famoso “Monopoly” ambientada en el mundo de “Warcraft”.

SONIC.

El erizo azul, “Sonic: The Hedgehog” es uno de los personajes más conocidos del mundo de los videojuegos. La saga de juegos multiplataforma no pasa de moda y, sobre todo, si se trata de jugar con los más pequeños. Tiene una versión en juego de mesa denominada “Sonic: Crash Course”, para toda la familia.

MAGIC.

Aquí ocurre al revés. “Magic: The Gathering” se considera el juego de cartas coleccionables más famoso de todos los tiempos. En su formato físico, el que lo empezó todo, sus torneos presenciales convocaban a cientos de asistentes y las cartas más raras y valiosas se vendían por dinero real a cambio de sumas que podían llegar a ser desmesuradas.

Ya en los años 90 tuvo sus primeras versiones en videojuego de PC y consolas. Pero ahora, ve la luz “Magic The Gathering Arena”, el nuevo videojuego que explota las últimas tecnologías en gráficos e Inteligencia Artificial.

"ONITAMA".

En 2014, nació este juego de mesa, que bebe del ajedrez a la par que de las artes marciales japonesas. Y, en 2018, llegó su versión digital, disponible de manera gratuita para “smartphone”. En este formato "Onitama" permite intentar derrotar a la máquina, usar el móvil para jugar con alguien presencialmente sin necesitar otro dispositivo, o jugar en línea contra contrincantes de todo el mundo.

POKÉMON.

Sin duda es una de las sagas de videojuegos más famosa de la historia. La franquicia Pokémon, que empezó en la Game Boy y ha sobrevivido hasta la actualidad, teniendo versión para teléfonos móviles (Pokémon Go), juegos para Nintendo Switch, serie de televisión, películas y todo tipo de "merchandising", no parece que vaya a pasar de moda.

Una de sus adaptaciones más populares es la de su juego físico de cartas, JCC (Juego de Cartas Coleccionables) Pokémon. Similar a “Magic”, tiene cartas coleccionables que también llegaron a alcanzar grandes sumas en el mercado de los fans y jugadores. Ahora tiene hasta una versión "online".

"STARCRAFT".

Al igual que “World of Warcraft”, otro de los juegos estrella de Blizzard, el juego de estrategia en tiempo real ambientado en el espacio, “Starcraft”, también tuvo su versión de tablero, que permitía jugar con las seis facciones disponibles en el videojuego original para ordenador.

"DARK SOULS".

La saga de videojuegos “Dark Souls” está considerada como una de las más difíciles y oscuras del género de rol. Una historia cruda, jefes imposibles, y decisiones que pueden acabar con la vida del personaje, rodean a los exitosos videojuegos.

Su versión de tablero no se queda atrás: con una estética cuidada y miniaturas impresionantes, la dificultad del juego de mesa de “Dark Souls” supera en algunos casos a la versión digital, convirtiendo los dados en un arma con la que los jugadores pueden morir en un suspiro.

Es tan fiel al original que, aunque se creó por fans, la compañía le otorgó carácter oficial, y permitirá hasta a cuatro jugadores disfrutar de la estrategia de sus combates e intentar superar el reto de las almas oscuras.

"PLAGUE".

De la oscuridad del rol de las almas oscuras, a la oscuridad de la enfermedad. “Plague Inc” es un popular juego para “smartphones” en el que, gestionando recursos y tomando decisiones, el jugador debe extender un virus letal por el mundo y erradicar a la humanidad.

Dicho planteamiento, tan retorcido, ha sido lo suficientemente atractivo como para que hayan sacado un juego de mesa y tablero inspirado en el original para teléfonos móviles, y de carácter competitivo: los jugadores pelearán por extender su enfermedad.

DIABLO.

Y para oscuro, “Diablo”, otro de los juegos de gran popularidad . Una saga de juegos de rol para ordenador (aunque ya han dado el salto a consolas como Nintendo Switch y lo dará al Smartphone) cuya historia sobre el cielo y el infierno y sus toques siniestros ha cautivado a varias generaciones.

Este mismo año se anunció su homólogo de mesa, “Sanctum”, un juego inspirado en “Diablo” en el que, sobre un tablero y de la mano de miniaturas, los jugadores tendrán, una vez más, que salvar al mundo de la invasión infernal.