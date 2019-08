Lily Bello, educadora por vocación y profesión

Patricia Acosta

Santo Domingo

La educación temprana es uno de los oficios más hermosos. Es una oportunidad de darle los primeros conocimientos físicos e intelectuales a los más pequeños, pero sobre todo puedes, como guía, a tan corta edad, formar la personalidad de un niño con mucho amor y seguridad porque, de esta forma, se fortalece la autoestima, el autoconcepto, la independencia y el aprendizaje. Es justo lo que busca Lily Bello en Playschool, una fiel defensora del juego como método de enseñanza. Una joven comprometida, dedicada y sensible por la mejoría de la educación dominicana.

Oh!Magazine: ¿Cuándo y por qué decides estudiar Educación temprana ?

Lily: Desde muy temprana edad, disfrutaba tomar el rol de maestra. Desde ponerme a corregir cuadernos de años anteriores hasta explicarles la clase a mis compañeros. Nunca me vi estudiando, ni dedicando mi vida a otra cosa que no fuese la de enseñar. Siempre cuestionaba a mis maestros por qué y para qué aprendíamos sobre ese tema o lección. En mi opinión, no hay labor más gratificante que la de enseñar y, sobre todo, en la edad temprana. Influir, guiar y ser capaz de marcar positivamente la vida de otros seres humanos, es algo que no tiene precio. A través de mi labor, aporto mi granito de arena para tener un país y un mundo mejor.

Tener el poder de Influir, guiar y ser capaz de marcar positivamente la vida de otros seres humanos, es algo que no tiene precio. no hay labor más gratificante que la de enseñar y, sobre todo, en la edad temprana.

Oh!Magazine: ¿Cómo nace el proyecto PlaySchool?

Lily: Playschool nace después de realizar mi maestría y trabajar en Bank Street en la ciudad de Nueva York. Al aprender sobre una metodología que hacía tanto sentido para mí como maestra y como ser humano, no dudé en considerar implementarla en nuestro país. Mi experiencia trabajando en un colegio donde se ponía en práctica toda la teoría aprendida en mi maestría, me demostró la diferencia y su efectividad en la vida de cada niño y niña que asistía al centro. También al ver la necesidad que existía en nuestro país de crear un espacio de juego que le brindara al niño/niña un sentimiento de confianza, seguridad y libertad para explorar, descubrir y aprender sobre el mundo que le rodea.

Oh!Magazine: ¿Cuál es el aporte moral o educativo que tiene Lily para dar a esos pequeños, que quieres que viva en ellos para siempre?

Lily: Quisiera que siempre recuerden lo importante que es descubrir tu talento y lo que te apasiona para ser feliz y para contribuir en la vida de los demás. Quisiera que recuerden ser proactivos y agentes de cambio en su comunidad, preocupados siempre por contribuir a la mejoría de su entorno y sociedad.

Oh!Magazine: ¿Cuál es el valor agregado que tiene la educación hoy que no tenían las escuelas o colegios años atrás?

Lily: Hoy en día se ofrece una educación integral, que incluye otras áreas que antes no eran tomadas en cuenta como lo es el desarrollo socioemocional del niño/niña. Esto promueve una apertura a temas que antes no eran tratados en un entorno escolar. De igual forma, en la actualidad, gracias a investigaciones y avances en educación, se le ha ido otorgando el valor real que tiene el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Lo importante es descubrir su talento y lo que le apasiona para que sea feliz y para que pueda contribuir en la vida de los demás. Quiero que mis niños recuerden lo importante de ser agentes de cambio en su comunidad, que se preocupen por la mejoría de la sociedad”.

Oh!Magazine: ¿Cuál es el método de enseñanza de Playschool?

Lily: En Playschool creemos en el “Developmental-Interaction Approach”, el cual se refiere a que el aspecto cognitivo y socioemocional están interconectados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro método de enseñanza está basado en el juego libre y con propósito. Nos concentramos en conocer a cada niño de manera individual para poder responder a sus necesidades e intereses.

Oh!Magazine: ¿Cómo es el proceso para introducir a los más pequeños en el aprendizaje?

Lily: Con los más pequeños nos enfocamos, primero, en su proceso de separación (de padre/madre/tutor) y de adaptación en el nuevo espacio, respetando su proceso individual. Luego, nos concentramos en conocer a ese niño o niña: sus intereses, preferencias y necesidades para poder planificar partiendo de esto y de su nivel de desarrollo.

Oh!Magazine: ¿Qué relación tiene que existir entre padres y educadores?

Lily: Entre padres y educadores debe existir una relación cercana de respeto, confianza y colaboración para promover un desarrollo integral y coherente en beneficio del niño/a.

Oh!Magazine: ¿Cuáles son las actividades más habituales que realiza con los niños?

Lily: En Playschool, los niños pueden elegir de distintas áreas disponibles como: juego dramático, arte, cocina, mesa sensorial, bloques, manipulativos, rompecabezas/juegos de mesa, libros, entre otras. Empezamos nuestra rutina con la reunión, seguida de la hora de juego, merienda, “work share” (compartir un trabajo realizado), “story acting” (actuar un cuento) y concluimos con la lectura de un cuento. Dentro de nuestra rutina, surgen proyectos, problemas para resolver e ideas espontáneas de los niños que encuentran espacio para desarrollarse.

Oh!Magazine: ¿Han tenido niños con necesidades especiales? ¿Realizan las mismas actividades?

Lily: Claro que sí, hemos tenido niños con necesidades especiales. En Playschool, la atención es individualizada, lo que nos permite planificar experiencias en base a ese niño en particular para responder a sus necesidades. De igual forma, nuestra metodología brinda la posibilidad de que cada niño se desarrolle a su paso y los recursos permiten que cada quien los utilice de acuerdo a su nivel de desarrollo. También, es parte de nuestro enfoque el uso de visuales para rutinas y transiciones, lo cual facilita su proceso de aprendizaje y adaptación.

Más de Lily...

• Un sueño:

Que más niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad.



• Le temes:

a la soledad.



•Tu guía:

Dios.

• lugar favorito:

Playschool/Nueva York

• una costumbre:

Revisar el celular desde que me levanto

• un pasatiempo:

planear itinerarios de viaje

• Un color:

Rosado

• filosofía de vida:

Que lo que quieres no te haga olvidar lo que tienes.

• si miras al futuro, ¿qué ves?

Un país con mayor educación y apertura a la diversidad. Precisamente la riqueza de los seres humanos radica en nuestras diferencias.

• Un libro:

"Mindset", Carol Dweck

• un recuerdo de tu infancia:

los domingos donde mi abuela